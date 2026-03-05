«ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ» ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ!

«Ούτε βήμα πίσω! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών!»

Το μήνυμα αυτό στέλνουν μια σειρά σωματεία που είναι σε θέσεις μάχης αυτές τις μέρες, μέρες ραγδαίας κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της ελληνικής εμπλοκής.

Με μια σειρά κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι υψώνουν «τείχος» στις προσπάθειες κράτους - εργοδοσίας για ένταση της εκμετάλλευσης, δίνουν αποστομωτική απάντηση στη γραμμή «τα κεφάλια μέσα» που γίνεται προσπάθεια να κατοχυρώνεται στους χώρους δουλειάς.

Εδώ ξεχωρίζει το ξεσάλωμα των εφοπλιστών, που με τη στήριξη του κράτους κρατάνε βαπόρια και ναυτεργάτες στη φωτιά του πολέμου χωρίς καμιά πρόβλεψη για τον επαναπατρισμό τους. Στον Περσικό Κόλπο άλλωστε, που από προχθές επικρατεί το αιματοκύλισμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τα κέρδη για μια χούφτα εφοπλιστικούς ομίλους πολλαπλασιάζονται, με τους ναυτεργάτες να παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα. Γι' αυτό και η σημερινή απεργία είναι μάχη ζωής και θανάτου, για να επιστρέψουν πίσω όλοι σώοι και αβλαβείς, να πάψουν οι ναυτεργάτες να ταξιδεύουν σε εμπόλεμες ζώνες.

Από την άλλη, είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη υπάρχουν δείγματα σε μεγάλους ομίλους, όπου η εργοδοσία επικαλείται τις «έκτακτες συνθήκες» του πολέμου για να δικαιολογήσει τις καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων, με τα σωματεία να βρίσκονται σε θέσεις μάχης και να απαντούν «ούτε να το σκέφτεστε», διεκδικώντας στον αντίποδα ΣΣΕ με αυξήσεις.

Η ένταση αυτής της επίθεσης από τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι το «άλλο μισό» της βαθιάς εμπλοκής στον πόλεμο για λογαριασμό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, των κινδύνων για όλο τον λαό από τη μετατροπή της χώρας σε στόχο αντιποίνων. Για τους ίδιους λόγους άλλωστε που το κράτος και η κυβέρνηση σέρνουν τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους στο μακελειό, δηλαδή για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση και τις μπίζνες των ομίλων, για τους ίδιους λόγους καλούνται και οι εργαζόμενοι να κάνουν θυσίες από το μεροκάματο και το εισόδημά τους.

Τώρα όλα τα σωματεία πρέπει να βρεθούν «επί ποδός»! Να απορρίψουν κάθε κάλεσμα «ομοψυχίας» με τους εκμεταλλευτές και τους μακελάρηδες, που και στην ειρήνη και στον πόλεμο θησαυρίζουν από τον ιδρώτα τους. Ολοι στον αγώνα - ξεσηκωμός: Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!