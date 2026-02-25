ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ρεσάλτο σε τάνκερ και χτύπημα σε πλοίο στην Καραϊβική

«Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την παγκόσμια εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να επιβάλει κυρώσεις σε αυτήν την απόσταση», έκρινε σκόπιμο να διαμηνύσει το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, μετά από νέο ρεσάλτο που έκανε χτες σε πλοίο στον ... Ινδο-Ειρηνικό η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM), το οποίο πλοίο - όπως διευκρίνισε - «παρακολούθησε και σταμάτησε» από την Καραϊβική. «Το πλοίο λειτουργούσε αψηφώντας την καθιερωμένη καραντίνα του Προέδρου Τραμπ για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις στην Καραϊβική και προσπάθησε να την αποφύγει», σύμφωνα με τη SOUTHCOM, που πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της νύχτας έγιναν «θαλάσσια αναχαίτιση και επιβίβαση στο πλοίο». Σημειωτέον, πρόκειται για το τρίτο τάνκερ στο οποίο οι ΗΠΑ κάνουν ρεσάλτο, επικαλούμενες κυρώσεις που έχουν επιβάλει εδώ και καιρό κατά της Βενεζουέλας, στο όνομα της «αντιμετώπισης της ναρκω-τρομοκρατίας», και τις οποίες πλέον επαναδιαπραγματεύονται ακόμα πιο αποφασιστικά, μετά τα νέα δεδομένα στη σχέση τους με το Καράκας.

Στο μεταξύ, προχτές Δευτέρα η SOUTHCOM «έπληξε» ακόμα ένα πλοίο στην Καραϊβική, προκαλώντας τον θάνατο άλλων 3 ατόμων και ανεβάζοντας σε πάνω από 150 τους νεκρούς από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ το φθινόπωρο στην περιοχή, ως αυτόκλητος διώκτης διακινητών ναρκωτικών και με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση της στρατιωτικής τους παρουσίας και δράσης σε όλη την περιφέρεια.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σήμερα και αύριο αναμένεται να διεξαχθεί η Σύνοδος των κρατών της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), όπου συμμετέχουν ως μέλη 15 νησιωτικά κράτη της περιοχής (η Κούβα έχει αποκλειστεί) και 6 ως παρατηρητές. Η 50ή Σύνοδος γίνεται στο νησί Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, στα νοτιοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο. Οπως εξήγησε ο βοηθός εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, ο Ρούμπιο θα αναφερθεί στις προτεραιότητες του Τραμπ όσον αφορά «την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου», ιδίως ναρκωτικών, γνωστό πρόσχημα που χρησιμοποιείται στην περιοχή.

Ολα αυτά ενώ η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε ότι οι Βρυξέλλες θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της προσωρινής Προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, έπειτα από την περιορισμένη αμνηστεία που ενέκρινε πρόσφατα η εθνοσυνέλευση της χώρας. «Αν έχουμε ομοφωνία θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα», είπε.