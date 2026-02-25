Νέες τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας

Νέες τριβές στις σχέσεις ΗΠΑ - Γαλλίας καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες, αυτή τη φορά με αφορμή παρεμβάσεις και αντιδράσεις που συνεχίζονται για τον πρόσφατο θάνατο του 23χρονου Κεντέν Ντεράνκ, στη Λυόν, αφού υπέκυψε μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Με δεδομένο ότι ο 23χρονος ανήκε σε αντιμεταναστευτική οργάνωση και για τον ξυλοδαρμό του κατηγορούνται άτομα που φέρονται να συνδέονται με την «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), η υπόθεση αναζωπύρωσε παρεμβάσεις για τα «όρια της δημοκρατίας» και την «προστασία της από τα άκρα».

Σημειωτέον ότι το υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε την LFI ως «ακροαριστερή οργάνωση», με φόντο και διεργασίες που φουντώνουν σε όλο το αστικό πολιτικό φάσμα.

Από τη μεριά του, σχολιάζοντας την υπόθεση, ο Αμερικανός πρέσβης στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, μίλησε για «μια τραγωδία που αφορά τη διεθνή κοινότητα». Το δε Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» στη Γαλλία, λέγοντας ότι ο θάνατος του Ντεράνκ καταδεικνύει «απειλή (...) για τη δημόσια ασφάλεια» και ζητώντας «να δούμε τους δράστες της βίας να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

Το γαλλικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον Κούσνερ να δώσει εξηγήσεις, ωστόσο ο Αμερικανός πρέσβης δεν παρουσιάστηκε στο υπουργείο.

Κατόπιν αυτού το γαλλικό ΥΠΕΞ ζήτησε ο πρέσβης «να μην έχει πλέον άμεση πρόσβαση στα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης», μετά την «προφανή παρανόηση των στοιχειωδών προσδοκιών από έναν πρέσβη που έχει την τιμή να εκπροσωπεί τη χώρα του».

Πάντως το υπουργείο πρόσθεσε ότι «παραμένει, ασφαλώς, πιθανό ο πρέσβης Τσαρλς Κούσνερ να εκτελέσει τα καθήκοντά του και να εμφανιστεί το Κε ντ'Ορσέ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις διπλωματικές συζητήσεις που θα επιτρέψουν να εξομαλυνθούν οι εντάσεις που, αναπόφευκτα, μπορεί να συμβούν σε μια φιλική σχέση 250 ετών».