ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μαζί με την ισραηλινή βία πλήττεται και από πλημμύρες

Την ώρα που συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, οι βασανισμένοι κάτοικοι της Γάζας έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από τις βόμβες και τις πλημμύρες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Το μεγαλύτερο μέρος της μαρτυρικής λωρίδας γης των περίπου 2 εκατ. κατοίκων έχει πληγεί. Απελπιστική είναι η κατάσταση στονόπου καταστράφηκαν ή πλημμύρισαν οι σκηνές και τα παραπήγματα χιλιάδων ανθρώπων.

Τη Δευτέρα οι Ισραηλινοί δολοφόνοι σκότωσαν άλλους δύο Παλαιστίνιους στην Μπέιτ Λαχίγια της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, παραβιάζοντας για ακόμη μία φορά τη συμφωνία «εκεχειρίας» της 10ης Οκτώβρη 2025. Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 600 Παλαιστίνιους (ανάμεσά τους και βρέφη ή παιδιά).

Παράλληλα η Χαμάς χτες ζήτησε από τη «διεθνή κοινότητα» να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ γιατί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα παλαιστινιακά δικαιώματα, υφαρπάζοντας και άλλα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «καταστροφική», επισημαίνοντας πως συνεχίζονται οι περιορισμοί στην εισερχόμενη ανθρωπιστική βοήθεια, που εισέρχεται έτσι και αλλιώς με το σταγονόμετρο.

Συναντήσεις αξιωματούχων του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το άθλιο δήθεν ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα όπου ηγούνται οι ΗΠΑ. Το απόγευμα της Δευτέρας ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, που διορίστηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διευθυντής του «Συμβουλίου της Ειρήνης», συναντήθηκε με την επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, και τους υπουργούς Εξωτερικών των 27 χωρών της ΕΕ για να συζητήσουν τις εξελίξεις.

«Θέλουμε να είμαστε μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα», δήλωσε η Κ. Κάλας τονίζοντας πως ο Μλαντένοφ τους ενημέρωσε για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τις δραστηριότητες και τη «στρατηγική» του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που προβλέπει την παρουσία της ΕΕ στις «προσπάθειες σταθεροποίησης και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων».

Η ίδια τόνισε πως μία χώρα - μέλος της ΕΕ (πιθανώς η Ουγγαρία, αλλά δεν την κατονόμασε) αντέδρασε κατά της επιβολής νέων κυρώσεων σε Εβραίους έποικους στη Δυτική Οχθη, λόγω της τρομοκρατικής βίας που ασκούν σε Παλαιστίνιους και επιβεβαίωσε στη συνέχεια πως η ΕΕ σχεδιάζει να συμμετάσχει στην εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα.

Ας σημειωθεί εδώ πως δύο χώρες της ΕΕ (Βουλγαρία και Ουγγαρία) είναι πλήρη μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης», οι ευρωπαϊκές χώρες από αυτές επέλεξαν τον ρόλο παρατηρητή, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Κύπρος.

Το Σάββατο ανακοινώθηκε πως η Παλαιστινιακή Αρχή ίδρυσε γραφείο συνδέσμου στη Γάζα με επικεφαλής τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, Μοχάμεντ Μουστάφα. Οπως ανακοινώθηκε, στόχος του γραφείου σύνδεσης είναι ο συντονισμός με το γραφείο διευθυντή του «Συμβουλίου».

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση του Ισραήλ να προσαρτήσει ντε φάκτο τη Δυτική Οχθη και να συνεχίσει την αρπαγή εδαφών. Τη Δευτέρα περίπου 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία και η Σαουδική Αραβία, καταδίκασαν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, κάνοντας λόγο για «οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, με στρατιωτικό διάταγμα που υπέγραψε τη Δευτέρα ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Ισραελ Κατς, χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές οντότητες» τα παλαιστινιακά Μέσα Ενημέρωσης, Al-Asima News, Quds Plus, Alquds Albawsala, Maraj και Maydan Alquds, με στόχο ουσιαστικά άλλη ενημέρωση πέραν αυτής που θέλει το Ισραήλ.

Ο Παλαιστινιο-Σύρος σκηνοθέτης Αμπντάλα αλ Χατίμπ κατηγόρησε τη Γερμανία στις 22/1 ότι είναι «συνένοχος στη γενοκτονία» των Παλαιστινίων της Γάζας, στη διάρκεια του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Βερολίνου, προκαλώντας την αποχώρηση του Γερμανού υπουργού Περιβάλλοντος, Κάρστεν Σνάιντερ, που ήταν παρών στην εκδήλωση.

Προκαλεί ο Αμερικανός πρέσβης

Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δημοσιοποίηση της συνέντευξης που πήρε προ ημερών ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον από τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χάκαμπι, γνωστός Σιωνιστής, πρώην βαπτιστής πάστορας, που μίλησε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του αεροδρομίου «Μπεν Γκουριόν» του Ισραήλ, ισχυρίστηκε ότι αυτό έχει δικαιώματα σχεδόν σε όλη τη Μέση Ανατολή επικαλούμενος τη «βιβλική παράδοση».

Ερωτηθείς πώς ερμηνεύει στίχο του βιβλίου της Γένεσης, κατά τον οποίο το Ισραήλ έχει «δικαιώματα» στα εδάφη που εκτείνονται «μεταξύ του Νείλου και του Ευφράτη», δηλαδή στην Αίγυπτο, το Ιράκ και τη Συρία, απάντησε: «Πιστεύω ότι είναι ακριβές. Και αυτό θα περιλάμβανε χοντρικά όλη τη Μέση Ανατολή. Θα ήταν καλό να τα έπαιρναν όλα!».

Οι περισσότερες αραβικές χώρες καταδίκασαν τις απαράδεκτες δηλώσεις, με τη Σαουδική Αραβία να τις χαρακτηρίζει «επικίνδυνες» και «ανεύθυνες» και το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει πως το Ισραήλ δεν έχει κανένα δικαίωμα «στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Παράλληλα, η Παλαιστινιακή Αρχή κατήγγειλε τις δηλώσεις επιλέγοντας να επισημάνει ότι «αντικρούουν την απόρριψη εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ του σχεδίου προσάρτησης της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ».

Επίσκεψη Μόντι στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, διήμερη επίσκεψη στο Ισραήλ ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει να εκφωνήσει ομιλία στην ισραηλινή βουλή (Κνέσετ), στο φόντο των πρόσφατων δηλώσεων του Νετανιάχου στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ, στο οποίο αναφέρθηκε στο «όραμά» του για μία «συμμαχία αναχαίτισης του ισλαμικού φονταμενταλισμού» στην περιοχή από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ινδία και χώρες της Μεσογείου όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και ορισμένες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.