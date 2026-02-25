ΗΠΑ

Σοβαρά προβλήματα από την επιδείνωση του καιρού

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, με ριπές ανέμου σε επίπεδα τυφώνα και ακραία ύψη χιονόπτωσης, προκαλώντας πολλά προβλήματα στις υποδομές, που φαίνονται απροετοίμαστες. Τεράστιο πρόβλημα είναι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, που άφησαν στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, ενώ διακόπηκαν και οι μετακινήσεις και οι πτήσεις.

Τη Δευτέρα πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν προειδοποίηση για τη χιονοθύελλα, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 60 εκατοστά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα εδώ και χρόνια για τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια.

Η κακοκαιρία προκάλεσε αναστολή δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ πάνω από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καραντίνα για τουλάχιστον ένα 24ωρο κηρύχθηκε τη Δευτέρα από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο όλων των σχολείων.