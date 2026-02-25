Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Σοβαρά προβλήματα από την επιδείνωση του καιρού

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, με ριπές ανέμου σε επίπεδα τυφώνα και ακραία ύψη χιονόπτωσης, προκαλώντας πολλά προβλήματα στις υποδομές, που φαίνονται απροετοίμαστες. Τεράστιο πρόβλημα είναι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, που άφησαν στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, ενώ διακόπηκαν και οι μετακινήσεις και οι πτήσεις.

Τη Δευτέρα πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν προειδοποίηση για τη χιονοθύελλα, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 60 εκατοστά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα εδώ και χρόνια για τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια.

Η κακοκαιρία προκάλεσε αναστολή δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ πάνω από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καραντίνα για τουλάχιστον ένα 24ωρο κηρύχθηκε τη Δευτέρα από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο όλων των σχολείων.

  • Κατά τη φερόμενη προσπάθεια εισβολής στην έπαυλη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, γύρω στη 1.30 π.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας ο 21χρονος Οστιν Τάκερ Μάρτιν από τη Βόρεια Καρολίνα.
    

ΚΟΣΜΟΣ
