Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
Εξελέγη ο Μερτς στο συνέδριο της CDU

Ενισχυμένος βγαίνει από το κομματικό συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρ. Μερτς, που επανεξελέγη επικεφαλής του κόμματος με 91,7%, ποσοστό ακόμα υψηλότερο από το 90% του 2024.

Το συνέδριο θεωρήθηκε μια «επίδειξη ενότητας» ενόψει σημαντικών πολιτικών γεγονότων και κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.

Στις κρατιδιακές εκλογές της Βάδης - Βυρτεμβέργης στις αρχές Μάρτη η CDU θέλει να εκλέξει πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, με αντίπαλο τον υποψήφιο των Πρασίνων, τον πρώην υπουργό Τζεμ Ετζντεμίρ.

Επίσης θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο σε δύο ανατολικογερμανικά ομόσπονδα κρατίδια, στο Μεκλεμβούργο - Πομερανία, όπου η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) φιλοδοξεί να εκλέξει πρωθυπουργό, και στο Βερολίνο. Στο συνέδριο της Στουτγάρδης ο Μερτς επανέλαβε ότι δεν θα αναζητήσει συμμαχίες στα «άκρα», αλλά στο «κέντρο».

    

ΚΟΣΜΟΣ
