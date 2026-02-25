ΗΠΑ - ΑΚΥΡΩΣΗ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ» ΔΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Αποτύπωση των εντεινόμενων αντιθέσεων και εντός των ΗΠΑ

Τοπου ενισχύονται μέσα στην ίδια τη «μητρόπολη του καπιταλισμού», τις, αλλά και μέσα σεπου βιώνουν αναταράξεις εδώ και καιρό, αποτυπώνει η, με την οποίααπό τον περασμένο Απρίλη σε αντιπάλους αλλά και σε «συμμάχους».

Σύμφωνα με την απόφαση που ενέκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο κατά πλειοψηφία στις 20 Φλεβάρη (6 ψήφοι υπέρ - 3 κατά), βάζοντας νέα δεδομένα στον «εμπορικό πόλεμο», ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του και δεν δικαιολογείται η επιβολή τέτοιων δασμών λόγω οικονομικής έκτακτης ανάγκης, καθώς δεν είχε «σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο».

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι από χτες σταματά την είσπραξη δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA).

Με φόντο την ενδοαστική αντιπαράθεση που «φουντώνει» εδώ και μήνες στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση του Δικαστηρίου «βαθύτατα απογοητευτική», λέγοντας μάλιστα ότι ορισμένοι δικαστές «επηρεάστηκαν από ξένα συμφέροντα» και πως «οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα».

Παράλληλα, εξέδωσε διάταγμα και έθεσε σε άμεση ισχύ «παγκόσμιο δασμό (...) στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο (...) του 15%».

Επικαλέστηκε γι' αυτό το άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει και «πολλές άλλες έρευνες», εφιστώντας την προσοχή ειδικά στις χώρες που θα επιλέξουν - όπως είπε - να «παίξουν» με την απόφαση του Δικαστηρίου, ενώ «έχουν κλέψει» τις ΗΠΑ «επί σειρά ετών ή δεκαετιών».

Οπως πρόσθεσε, «δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», ενώ επέμεινε ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν» και εξήγησε ότι οι «παγκόσμιοι δασμοί» θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν αφορά στους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, όπως αυτούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στον χάλυβα, στο αλουμίνιο κ.ά.

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι «προχωρούμε σε συνολική αξιολόγηση του περιεχομένου και των συνεπειών» της απόφασης του αμερικανικού Ανώτατου Δικαστηρίου και προέτρεψε τις ΗΠΑ «να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους».

Στην ΕΕ, επιτελεία εξετάζουν το πάγωμα της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδιδε ότι αυτό αναμενόταν να προταθεί και επίσημα στο Ευρωκοινοβούλιο, «μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για την ΕΕ».

Στη Γαλλία, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου, Ν. Φορισιέρ, δήλωσε ότι «είναι αναγκαία μια ενιαία προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ», προσθέτοντας ότι «είμαστε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη, ώστε να προχωρήσουμε στην ανάλυση (της απόφασης) και να εκτιμήσουμε τις συνέπειες».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν δήλωσε ότι οι εξελίξεις δείχνουν πως «δεν είναι κακό να υπάρχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, κράτος δικαίου».

Στη Βρετανία, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι θα στηριχτούν οι «βρετανικές επιχειρήσεις μόλις περαιτέρω λεπτομέρειες ανακοινωθούν», εκφράζοντας την προσδοκία «να διατηρηθεί η προνομιούχα εμπορική θέση μας με τις ΗΠΑ».

Ο Καναδάς έσπευσε να διαπιστώσει ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επιβεβαιώνει πως οι δασμοί που επιβλήθηκαν ήταν «αδικαιολόγητοι».

Ο δε Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα, διαμήνυσε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι «δεν θέλουμε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο (...) Θέλουμε όλες οι χώρες να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση».