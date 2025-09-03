ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Οι ΗΠΑ έπληξαν σκάφος που «μετέφερε ναρκωτικά»

«Σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά» έπληξαν χτες το πρωί (τοπική ώρα) οι ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική Θάλασσα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο.

Περιτριγυρισμένος από ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής του, ο Αμερικανός ηγέτης υποστήριξε ακόμα ότι το σκάφος είχε ξεκινήσει από τη Βενεζουέλα, ενώ το τελευταίο 15ήμερο η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει διάφορα πολεμικά σκάφη στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, στο όνομα της «καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών» και εντείνοντας κατηγορίες ότι η κυβέρνηση Μαδούρο συνδέεται με δίκτυα και καρτέλ ναρκωτικών.

«Πολλά ναρκωτικά φτάνουν στη χώρα μας, εδώ και καιρό, αυτά "έβγαιναν" μόλις από τη Βενεζουέλα» είπε ο Τραμπ.

Για «φονικό πλήγμα» έκανε λόγο λίγα λεπτά αργότερα σε ανάρτησή του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος «είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και το διαχειριζόταν μια οργάνωση που είναι καταχωρημένη ως "ναρκω-τρομοκρατική"».

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα συνέντευξη του Προέδρου της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο, ο οποίος επανέλαβε ότι το Καράκας «δεν θα υποκύψει σε απειλές» και χαρακτήρισε την αυξανόμενη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων και άλλων μέσων από τις ΗΠΑ στην περιοχή «τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια».

Είπε ακόμα πως «δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια κατάσταση», σημειώνοντας ότι ήδη στα ανοιχτά της χώρας έχουν αναπτυχθεί 8 πλοία με 1.200 πυραύλους και 1 υποβρύχιο, και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «μια αδικαιολόγητη, ανήθικη, απολύτως εγκληματική και αιματηρή απειλή».

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ «κύριο Πόλεμο», προσθέτοντας ότι «απέναντι στη μέγιστη στρατιωτική πίεση» των ΗΠΑ «έχουμε δηλώσει μέγιστη προετοιμασία για την υπεράσπιση της Βενεζουέλας».

Σε άλλο σημείο πάντως ανέφερε ότι «δεν έχω καμία εχθρότητα προς τον Πρόεδρο Τραμπ», συμπληρώνοντας ότι «είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε πολύ διαφορετικές κοσμοθεωρίες» αλλά «νομίζω ότι συμφωνούμε μόνο σε μία άποψη που έχει: Οτι θέλει ειρήνη για τον κόσμο. Αυτό θέλει να αφήσει ως κληρονομιά»...

Κατέληξε δε ότι «αν θέλει να το αφήσει αυτό ως κληρονομιά, εμείς στη Βενεζουέλα είμαστε ο μόνος σύμμαχός του».