Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Κινητοποιήσεις εργαζομένων σε μεγάλες πόλεις

Από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο «Hilton» στο Χιούστον
Δυναμικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη σε πολλές μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή χιλιάδων Αμερικανών και μεταναστών εργαζομένων, με αφορμή την Ημέρα Εργασίας (Labor Day).

Πιο μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Χιούστον κ.α., στο πλαίσιο εκστρατείας με τίτλο «Workers Over Billionaires» («Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους»).

Οι διαδηλωτές απαίτησαν μεταξύ άλλων βελτίωση μισθών και συνθηκών εργασίας, ασφαλιστικά δικαιώματα, δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων και υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγη.

Στο Σικάγο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης εκφράζοντας μεταξύ άλλων την αντίθεσή τους στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για ανάπτυξη στρατευμάτων και μελών της Εθνοφρουράς, με πρόσχημα την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Μέρος του πλήθους κατευθύνθηκε στον Πύργο Τραμπ, που βρίσκεται στη συνοικία Ρίβερ Νορθ. Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της πόλης Μπράντον Τζόνσον, επιχειρώντας να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια στην ενδοαστική αντιπαράθεση με τους Ρεπουμπλικάνους, δεσμεύτηκε ότι το Σικάγο θα αντισταθεί σε αυθαιρεσίες των ομοσπονδιακών αρχών, υποστηρίζοντας πως «αυτή είναι η πόλη που θα υπερασπιστεί τη χώρα».

Η δημοτική αρχή του Σικάγο και ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ιλινόι έχουν ήδη προετοιμάσει τις κινήσεις τους στην περίπτωση ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων, αρχής γενομένης από νομικές προσφυγές που θα αμφισβητούν τη συνταγματικότητα αυτού του μέτρου. Επίσης ο δήμαρχος Τζόνσον υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει ότι η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή με πράκτορες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Πάντως, χτες ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα διαβεβαιώνοντας ότι θα «λύσει» το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο, που το χαρακτήρισε «μακράν την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο».

Στο Χιούστον του Τέξας μεγάλο μέρος των εργατικών κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε έξω από το ξενοδοχείο της αλυσίδας «Hilton», με αφορμή την απεργία 9 ημερών που ξεκίνησαν οι 400 εργαζόμενοι σε αυτό (για πρώτη φορά στην 25χρονη λειτουργία του στην πόλη), με κύρια αιτήματα την αύξηση του ωρομισθίου από τα 16,5 στα 23 δολάρια την ώρα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Στο μεταξύ, στο Σαν Φρανσίσκο ο ομοσπονδιακός δικαστής Τσαρλς Μπρέιερ εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια «για την καταπολέμηση του εγκλήματος» στο Λος Αντζελες, αναβάλλοντας τη σχετική απόφαση τουλάχιστον μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη.

    

