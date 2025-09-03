ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αστυνομική καταστολή σε αντιπολεμική διαδήλωση στην Κολωνία

Με αστυνομική καταστολή αντιμετωπίστηκε η αντιπολεμική διαδήλωση στην Κολωνία το περασμένο Σάββατο, με την οποία κορυφώθηκε το αντιπολεμικό κάμπινγκ του δικτύου «Αφοπλίστε τη Rheinmetall» («Rheinmetal Entwaffnen»).

Στη διαδήλωση υπολογίζεται από τις οργανώσεις ότι συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα, ενώ αναπτύχθηκαν 1.500 αστυνομικοί. Η έναρξη της διαδήλωσης καθυστέρησε λόγω της αστυνομικής παρενόχλησης και δικαιολογήθηκε από φερόμενες παραβιάσεις των κανονισμών.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στο Heumarkt με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό και αφίσες με αντιπολεμικά συνθήματα, καθώς και σημαίες και μπαλόνια στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας. Διαδήλωσαν για την ειρήνη και κατά της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης, της επικείμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης στη χώρα, της πολεμικής βιομηχανίας και της εμπλοκής της Γερμανίας σε πολέμους.

Φιλοξενώντας σημαντικές δομές των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Bundeswehr), όπως το Κέντρο Καριέρας και Στρατολόγησης, η Κολωνία γίνεται φέτος σύμβολο της διαμαρτυρίας ενάντια στη γερμανική πολιτική επανεξοπλισμού.

Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας της Κολωνίας να απαγορεύσει το αντιπολεμικό κάμπινγκ, αυτό έλαβε τελικά την απαραίτητη άδεια μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου στο Μίνστερ. Πάνω από 300 σκηνές στήθηκαν στο κέντρο της πόλης, με συμμετέχοντες από όλη τη Γερμανία και το εξωτερικό.

Μία από τις πρώτες δράσεις της φετινής διοργάνωσης ήταν ο αποκλεισμός του Κέντρου Καριέρας της Bundeswehr, ενώ η διοργάνωση βρέθηκε στο επίκεντρο των γερμανικών ΜΜΕ την Πέμπτη, όταν επιχειρήθηκε διαδήλωση μπροστά από τη βίλα του διευθυντή της «Rheinmetall», Αρμιν Πάπεργκερ.

Περίπου 300 διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το πολυτελές προάστιο του Ντίσελντορφ, ωστόσο η αστυνομία τούς σταμάτησε σε κοντινό δρόμο. Οπως παρατηρεί μάλιστα η εφημερίδα «Kolner Stadt-Anzeiger», «η προστασία του διευθύνοντα συμβούλου της "Rheinmetall" είναι ανάλογη με εκείνη του καγκελάριου».

Η «Rheinmetall», βασική πολεμική βιομηχανία που παίρνει τη μερίδα του λέοντος του ευρωενωσιακού «επανεξοπλισμού», προ ημερών εγκαινίασε κοντά στο Ανόβερο το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ευρώπη, ενώ στη Βουλγαρία δημιουργείται νέα μονάδα κατασκευής βλημάτων πυροβολικού.