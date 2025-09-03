ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ισραηλινά σχέδια για κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα και προσάρτηση της Δυτ. Οχθης

εντείνει τις διεργασίες για πιθανήενώ κλιμακώνει τις δολοφονικές επιχειρήσεις στηεστιάζοντας στην ισοπέδωση και την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Οι καθημερινές επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου και ο λιμός που έχει επιβάλει στη Γάζα πολλαπλασιάζουν καθημερινά τα θύματα.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έκανε χτες νέο συνολικό απολογισμό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων από ισραηλινές επιθέσεις σε τουλάχιστον 63.633 και των τραυματιών σε 160.914.

Ο λιμός εξόντωσε χτες άλλους 13 Παλαιστίνιους. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του λιμού στη Γάζα φθάνει πλέον τους 361. Από αυτούς, τα 130 ήταν παιδιά.

Τα νέα θύματα καταγράφονται μετά και την απόφαση του κράτους - δολοφόνου να απαγορεύσει τη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη της Γάζας και να περιορίσει τις ήδη ελάχιστες ποσότητες βοήθειας που εισέρχονταν στη βόρεια Γάζα, για να εξαναγκάσει τον πληθυσμό να μετακινηθεί προς τα κέντρα «διανομής βοήθειας» - παγίδες θανάτου που έχει στήσει στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Γάζας.

Στο μεταξύ, εντείνονται οι προετοιμασίες του κατοχικού στρατού πριν την έναρξη της επιχείρησης πλήρους κατάληψης της Γάζας. Το πρώτο στάδιο της επιχείρησης σχεδιάζεται να κρατήσει 4 μήνες και να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή περίπου 130.000 στρατιωτών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου εμφανίστηκε σε στρατιωτική βάση επιχειρηματολογώντας υπέρ της κλιμάκωσης του πολέμου, αναφέροντας: «Εργαζόμαστε για να νικήσουμε τη Χαμάς... αλλά στην πορεία έχουμε επίσης πετύχει θαύματα μαζί, επειδή σπάσαμε τον ιρανικό άξονα - στη Γάζα, στον Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, με το καθεστώς Ασαντ που κατέρρευσε, με το ίδιο το Ιράν που μας απείλησε με υπαρξιακές απειλές τις οποίες απομακρύναμε μαζί, και τώρα και με τους Χούθι. Αλλά αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα - πρέπει να τελειώσει στη Γάζα».

Αυξάνονται οι αντιδράσεις Ισραηλινών εφέδρων

Τα διαρκή εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου και η συνεχιζόμενη αντίσταση του παλαιστινιακού λαού απέναντι στους κατοχικούς εισβολείς στη Λωρίδα της Γάζας προκαλούν πλέον περισσότερες αντιδράσεις στις τάξεις των Ισραηλινών εφέδρων, δεκάδες χιλιάδες εκ των οποίων κλήθηκαν από την αρχή της βδομάδας να αναφερθούν στις μονάδες τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο μακελειό που στήνεται, με στόχο την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Ισραηλινά ΜΜΕ κατέγραψαν χτες μειωμένες αφίξεις εφέδρων στις μονάδες τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 360 νεαροί Ισραηλινοί έφεδροι πραγματοποίησαν χτες συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ, διαμηνύοντας πως αντιτίθενται στις κλήσεις επιστράτευσης. «Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στον παράνομο πόλεμο του Νετανιάχου και βλέπουμε πως είναι πατριωτικό καθήκον να αρνηθούμε και να απαιτήσουμε την απόδοση ευθυνών στους ηγέτες μας», ανέφερε εκπρόσωπός τους.

Παίρνοντας τον λόγο έφεδροι που συμμετέχουν στην κίνηση κατά της επιστράτευσης υπενθύμισαν και την αντίρρηση του αρχηγού του ισραηλινού στρατού στην απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου, λέγοντας πως «η απόφασή αυτή ρισκάρει τις ζωές ομήρων, στρατιωτών και αμάχων».

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι ανάμεσα στους 360 εφέδρους που αρνούνται να επιστρέψουν στις μονάδες τους είναι αρκετοί που μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτώβρη 2023 έσπευσαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στον πόλεμο «κατά της Χαμάς» στη Γάζα.

Το ίδιο 24ωρο ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, προειδοποίησε και αυτός κατά του σχεδίου του Ισραήλ για κατοχή της Πόλης της Γάζας που θα σημάνει τον νέο, βίαιο εκτοπισμό άνω του 1.000.000 αμάχων. Κατηγόρησε δε το Ισραήλ «για έλλειψη συνεργασίας» σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες των μεσολαβητών για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων.

Νέα ισραηλινή σύσκεψη για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης

Σε αυτό το φόντο, η ισραηλινή κυβέρνηση κάνει σχέδια για νέα κλιμάκωση της επίθεσης και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Times of Israel» ανέφερε χτες το απόγευμα νέα έκτακτη συνεδρίαση του Μπ. Νετανιάχου με τον υπουργό Αμυνας, Ι. Κατς, τον ΥΠΕΞ, Γκ. Σάαρ, τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Λεβίν, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιτ. Μπεν Γκβιρ, τον υπουργό Οικονομικών, Μπ. Σμότριτς.

Στόχος της συνεδρίασης είναι πιθανά μέτρα αντίδρασης απέναντι στο επικείμενο μπαράζ αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από αρκετές «δυτικές» χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς. Στη λίστα των χωρών αυτών, οι οποίες διατηρούν παράλληλα τις πολύμορφες μπίζνες και «συνεργασίες» με το κράτος - δολοφόνο, προστέθηκε χτες και το Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Βέλγος ΥΠΕΞ, Μ. Πρεβό.

Χτες ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, που ανακοινώθηκε πως θα μεταβεί στο Ισραήλ έως το τέλος του μήνα, δήλωσε σε επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Ζ. Ν. Μπαρό, πως οι ΗΠΑ είναι αντίθετες με την απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει «μονομερώς» το Παλαιστινιακό Κράτος κατά την προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρωθυπουργό και πρίγκιπα διάδοχο στον θρόνο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε την πραγματοποίηση διεθνούς συνδιάσκεψης για το Παλαιστινιακό στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Διαμήνυσε δε ότι «καμία επίθεση, προσπάθεια προσάρτησης ή βίαιος εκτοπισμός πληθυσμών δεν θα εκτροχιάσει τη συγκυρία που έχουμε δημιουργήσει με τον πρίγκιπα διάδοχο».

Κινήσεις της Παλαιστινιακής Αρχής μετά το εμπάργκο βίζας από τις ΗΠΑ

Το ίδιο διάστημα εντείνονται οι προσπάθειες της Παλαιστινιακής Αρχής, με τη συνδρομή ισχυρών κρατών του Κόλπου, προκειμένου να αλλάξει η απαράδεκτη απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης και να επιτραπεί η έκδοση βίζας ή να τεθούν σε ισχύ όσες έχουν ήδη εκδοθεί ώστε να καταστεί εφικτή η παρουσία του Παλαιστίνιου Προέδρου Μ. Αμπάς στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μη χορηγήσουν βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρόσθεσε δε ότι «η μη παρουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας χαροποιεί μόνο το Ισραήλ».

Το ίδιο διάστημα ο Μ. Αμπάς, μιλώντας στο σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επικείμενες αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους από τουλάχιστον 10 «δυτικές» χώρες. Δήλωσε ότι αν θα είναι πολλές οι χώρες που θα προβούν σε αυτήν την κίνηση κατά την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τότε θα ζητήσει από τον οργανισμό να καταστεί το κράτος της Παλαιστίνης πλήρες μέλος του. Ωστόσο, στη συνέχεια επεσήμανε ότι κάτι τέτοιο θα σταματούσε στο βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ παρατήρησε πως «οι Παλαιστίνιοι είμαστε συνηθισμένοι στις διεθνείς αποφάσεις για την Παλαιστίνη που δεν εφαρμόζονται». Πρόσθεσε ότι «έχουμε 1.000 αποφάσεις του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη και καμία δεν επιβάλλεται».

Σε ό,τι αφορά τα διάφορα σενάρια για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, ο Αμπάς είπε πως η Παλαιστινιακή Αρχή «δεν αντιτίθεται» σε αραβική ή διεθνή συνδιοίκηση της Λωρίδας της Γάζας. Υπενθύμισε πως η Γάζα υποφέρει από «πραγματικό λιμό» και κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Αναφερόμενος στη Χαμάς είπε πως έχει κάνει μαζί της «δεκάδες διαπραγματεύσεις δίχως συμφωνία». Την κάλεσε να αναγνωρίσει την PLO και τις «νόμιμες δεσμεύσεις της». «Λέω στη Χαμάς: Είμαστε ένα κράτος και ένας λαός. Η Χαμάς πρέπει να δεσμευτεί στο ένα κράτος και στη μία πηγή όπλων».

Εξήρε επίσης την Ιορδανία και την Αίγυπτο για την «έντιμη στάση τους στην αποτροπή εκτοπισμού του λαού από τη Γάζα και την Δυτική Οχθη».

Σε ό,τι αφορά την έναρξη αφοπλισμού παλαιστινιακών οργανώσεων στους προσφυγικούς καταυλισμούς του Λιβάνου, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος ανέφερε πως πρόκειται για συζητήσεις που ξεκίνησαν προ 15ετίας. Ισχυρίστηκε δε ότι «ο αφοπλισμός των παλαιστινιακών καταυλισμών είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση προστασίας του Λιβάνου. Τα όπλα εξυπηρέτησαν το σκοπό τους το 1969, αλλά τώρα δεν έχουν ρόλο».

Εισβολές του στρατού κατοχής σε χωριά της Δυτικής Οχθης

Στη Δυτική Οχθη ο στρατός κατοχής συνέχισε τις τρομοκρατικές εφόδους σε χωριά Παλαιστινίων και τις κατασχέσεις γης.

Σε επιδρομή στο χωριό Καφρ Καλίλ που βρίσκεται ανατολικά της πόλης Ναμπλούς, Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν σε πάνω από 150 σπίτια στη 1 π.μ. και άρχισαν να κάνουν «έρευνες», βανδαλίζοντας τις περιουσίες Παλαιστινίων και τρομοκρατώντας τους. Αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους πάνω από 10 άτομα.

Κατά την εισβολή στο χωριό χειροδίκησαν σε έναν χωρικό, προκαλώντας του μώλωπες σε πολλά σημεία του σώματός του και τον άφησαν στη μέση ενός δρόμου.

Αλλες δυνάμεις του στρατού κατοχής προχώρησαν χτες στην αυθαίρετη κατάσχεση έκτασης 455 στρεμμάτων των παλαιστινιακών χωριών Τζιτ και Φαράτα (ανατολικά της Καλκίγια) χαρακτηρίζοντάς την «κρατική γη». Η κατασχεθείσα περιοχή βρίσκεται κοντά σε φυλάκιο του εβραϊκού εποικισμού Havat Gilad που χτίστηκε πριν περίπου 22 χρόνια σε παλαιστινιακά εδάφη των χωριών Τζιτ, Φαράτα και Ταλ.

Τέλος, αργά το βράδυ της Δευτέρας οι κατοχικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Παλαιστίνιο δήμαρχο της Χεβρώνας, Ταϊσίρ Αμπού Σανίνα, κατά τη διάρκεια εφόδου στην κατοικία του.