ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΡΑΝ
Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αφήνει παράθυρο για παζάρια

Ανοικτό «παράθυρο» σε νέα παζάρια με τις ΗΠΑ με επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα άφησε χτες ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο δρόμος για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «δεν έχει κλείσει». Πρόσθεσε ωστόσο πως το Ιράν επιδιώκει «ορθολογικές διαπραγματεύσεις» και πως οποιεσδήποτε συνομιλίες ακυρώνονται όταν θίγονται «ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους».

Ανήμερα της ανάρτησης του Λαριτζανί ωστόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν για να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης, κατηγορώντας την για «αποσταθεροποιητική συμπεριφορά» στην περιοχή.

Βασικός στόχος των νέων αμερικανικών κυρώσεων είναι ο επιχειρηματίας Ουαλίντ αλ Σαμαράι (που έχει ιρανική υπηκοότητα και υπηκοότητα του κρατιδίου της Καραϊβικής Αγ. Χριστόφορος και Νέβις). Κατηγορήθηκε για «λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου που παρουσιαζόταν σαν ιρακινό».

Απάντηση των Χούθι με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθι της Υεμένης - στον απόηχο της δολοφονίας του πρωθυπουργού και πολλών υπουργών από ισραηλινές επιθέσεις - ανακοίνωσε χτες πως μπήκε στο στόχαστρο επίθεσης το εμπορικό πλοίο «MSC ABY», θεωρώντας πως σχετίζεται με ισραηλινά συμφέροντα. Ο ίδιος ανέφερε πως η επίθεση έγινε με τη χρήση δύο drone και ενός πυραύλου, ενώ έπλεε στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα.

Υποστήριξε επίσης πως έγιναν νέες επιθέσεις της οργάνωσης κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο στρατηγείο του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ, σε σταθμό παραγωγής στην πόλη Χαντέρα και στο λιμάνι Ασντόντ.

    
