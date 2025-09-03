ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΙΝΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ

Συζήτησαν συνεργασία για άλλο «παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης»

Υπέγραψαν πάνω από 20 συμφωνίες, μεταξύ άλλων για την κατασκευή του νέου αγωγού «Power of Siberia 2»

Το ισχυρό ενδιαφέρον τους για στοχευμένη ενίσχυση των ήδη στενών δεσμών τους διακήρυξανκαικατά τη συνάντηση που είχαν χτες οι Πρόεδροι των δύο χωρών,καιστοως επικεφαλής πολυμελών αντιπροσωπειών των δύο κυβερνήσεων που υπέγραψαν σειρά νέων διμερών συμφωνιών.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που συνεχίζει στην Κίνα ο Πούτιν, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ σήμερα θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση που οργανώνει η κινεζική κυβέρνηση στο Πεκίνο για την 80ή επέτειο από τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών και είναι σχέσεις καλής γειτονίας, ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με στόχο τα κοινά θετικά αποτελέσματα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, ενώ χαιρέτισε τη διμερή σχέση «ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας». Με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, ζήτησε οι δύο χώρες να συνεργαστούν «για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και λογικού παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης».

Από τη πλευρά του ο Πούτιν υποστήριξε ότι «η στενή μας επικοινωνία αντικατοπτρίζει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ρωσοκινεζικών σχέσεων, που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε πρωτοφανές επίπεδο», ενώ εξέφρασε αυξημένες προσδοκίες για τις «διαβουλεύσεις σε τρέχοντα θέματα» και για τα «μακροπρόθεσμα σχέδια» των δύο χωρών.

Οι δύο αντιπροσωπείες υπέγραψαν συνολικά πάνω από 20 διμερή έγγραφα για τη συνεργασία στους τομείς της Ενέργειας, της αεροδιαστημικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της γεωργίας, της Υγείας, της επιστημονικής έρευνας, της Εκπαίδευσης και των ΜΜΕ.

Πολλαπλά σήματα εξέπεμψε και το μνημόνιο που υπογράφτηκε μετά από πολύχρονα παζάρια για την κατασκευή του αγωγού «Power of Siberia 2», ο οποίος αναμένεται να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τους όγκους υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Ρωσία στην Κίνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ρωσικού κολοσσού «Gazprom», Αλεξέι Μίλερ, είπε ότι «το έργο κατασκευής του αγωγού "Power of Siberia 2" και του αγωγού φυσικού αερίου "Soyuz Vostok", του αγωγού διαμετακομιστικού φυσικού αερίου μέσω της Μογγολίας και των αντίστοιχων δυνατοτήτων μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κίνα, θα είναι το μεγαλύτερο, το πιο μεγάλης κλίμακας και το μεγαλύτερης εντάσεως κεφαλαίου έργο στη βιομηχανία φυσικού αερίου στον κόσμο».

Ανέφερε δε ότι «τα θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και οι εμπορικοί όροι της προμήθειας, θα συζητηθούν και θα αποσαφηνιστούν», π.χ. οι τιμές πώλησης του ρωσικού αερίου, που το Πεκίνο πιέζει για ακόμα μεγαλύτερη μείωσή τους.

Οταν ολοκληρωθεί ο νέος αγωγός, εκτιμάται ότι θα μπορεί να αυξήσει κατά 50 δισ. κυβικά μέτρα το ρωσικό αέριο από το πεδίο «Γιαμάλ» στην Αρκτική που μέσω Μογγολίας θα φτάνει στην Κίνα, «παρέχοντας στον μεγαλύτερο καταναλωτή Ενέργειας περισσότερες επιλογές για να αντισταθμίσει τη μελλοντική εξάρτηση από το υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ», όπως σχολίαζε το πρακτορείο «Reuters» λίγες ώρες μετά την υπογραφή του μνημονίου.

Κίνα και Ρωσία υπέγραψαν επίσης συμφωνία ώστε η «Gazprom» και η κινεζική CNPC να αυξήσουν τη μεταφορά ρωσικού αερίου στα 44 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, από 38 κ.μ. που είναι ο μεταφερόμενος όγκος αερίου σήμερα, μέσω του αγωγού «Power of Siberia 1».

Σήμερα η στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο

Ο Βλ. Πούτιν αναμένεται σήμερα να είναι ένας από τους περίπου 26 ηγέτες ξένων κρατών που θα παρακολουθήσουν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Πεκίνου, περιλαμβανομένου του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος έφτασε χτες με τρένο στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ανάμεσά τους είναι ακόμα ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλ. Βούτσιτς αλλά και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρ. Φίτσο, ο μόνος ηγέτης κράτους - μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ο οποίος θα συμμετάσχει.

Σε συνάντηση που είχε ο Φίτσο με τον Πούτιν, δήλωσε ότι η Σλοβακία επιδιώκει να «τυποποιήσει» τις σχέσεις με τη Μόσχα, λέγοντας ότι οι δύο χώρες «θα πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες για την εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας».