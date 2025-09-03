ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Νέος σεισμός, ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.400

Τους 1.411 έφταναν χτες οι νεκροί στο Αφγανιστάν από τον καταστροφικό σεισμό των 6 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την Κυριακή την ανατολική επαρχία Κουνάρ, στα σύνορα με το Πακιστάν, και έγινε αισθητός μέχρι την Καμπούλ αλλά και το Ισλαμαμπάντ.

Χτες σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,2 βαθμών Ρίχτερ, κι αυτή κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ (όπως και στις 31 Αυγούστου) και επίσης με μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χλμ.

Η σχετική ενημέρωση από το καθεστώς των Ταλιμπάν για τα θύματα του σεισμού της Κυριακής αφορούσε μόνο όσα θύματα έχουν καταγράψει επίσημα τα σωστικά συνεργεία, ενώ μεγάλες περιοχές παραμένουν απροσπέλαστες και ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί η κατάσταση εκεί. Εκφράζονται φόβοι για πολλά θύματα θαμμένα κάτω από τόνους ερειπίων, καθώς και για ολόκληρα χωριά που έχουν ισοπεδωθεί. Ακόμα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει 3.124 τραυματίες και 5.412 κατεστραμμένα σπίτια, ενώ η Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για τουλάχιστον 8.000 κατεστραμμένα σπίτια.

Εκπρόσωποι του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι «οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι συνεχείς μετασεισμοί και η απομακρυσμένη θέση πολλών χωριών εγείρουν σοβαρά εμπόδια στην παράδοση βοήθειας», αλλά και ότι «η αδυναμία του συστήματος Υγείας πριν από τον σεισμό σημαίνει πως οι δυνατότητες που υπάρχουν τοπικά έχουν κορεστεί, κάτι που δημιουργεί απόλυτη εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες».