ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

«Ανεπαρκή πρόληψη» ομολόγησε ο Σάντσεθ

Πάνω από 3 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από την αρχή του χρόνου

Η πολιτική για την πρόληψη των πυρκαγιών υπήρξε «σαφώς ανεπαρκής», αναγκάστηκε να ομολογήσει ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Ισπανίας Π. Σάντσεθ, καθώς ο Αύγουστος σηματοδοτήθηκε από ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιές που έκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.

«Είχαμε μια σαφώς ανεπαρκή πολιτική πρόληψης, κάτι που αντανακλάται, για παράδειγμα, στην απουσία εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, στην απουσία εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης ή πρόβλεψης ή στο γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες δεν διαθέτουν αρκετούς πυροσβέστες ή δασικές μονάδες πυρόσβεσης», δήλωσε ο Σάντσεθ... σαν να μην είναι πρωθυπουργός της χώρας από το 2018!

Πατώντας στα παραπάνω πλάσαρε ένα «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

Από την αρχή του χρόνου έχουν καεί πάνω από 3 εκατ. στρέμματα στην Ισπανία, εξαιτίας όχι μόνο της έλλειψης προσωπικού, αλλά και προληπτικών μέτρων που αφορούν στη διαχείριση του εδάφους, «η οποία ήταν επίσης ακατάλληλη και μεταφράσθηκε, για παράδειγμα, σε δασικές ζώνες γεμάτες βιομάζα, εγκαταλειμμένα μονοπάτια χωρίς τείχος προστασίας, στην έλλειψη αυτόχθονων και ανθεκτικών στη φωτιά ειδών»...

Απανωτά «σκάνδαλα» στην επιφάνεια

Εξάλλου ο Σοσιαλδημοκράτης Ισπανός πρωθυπουργός, που βρίσκεται αντιμέτωπος με υποθέσεις «διαφθοράς», στις οποίες φέρεται να εμπλέκονται η σύζυγός του και ο αδελφός του, κατηγόρησε ορισμένους «δικαστές που κάνουν πολιτική» και «πολιτικούς που αποπειρώνται να παίξουν τον ρόλο της δικαιοσύνης».

Απανωτά «σκάνδαλα» κατά του περιβάλλοντος του Σάντσεθ και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) βγαίνουν τον τελευταίο χρόνο στην επιφάνεια αποκαλύπτοντας ενδοαστικές αντιθέσεις και γεωπολιτικές συγκρούσεις στην Ισπανία και την Ευρώπη.

Από τον Απρίλη του 2024, η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του Σάντσεθ, βρίσκεται αντιμέτωπη με υποψίες για την περίοδο που εργαζόταν στο πανεπιστήμιο Complutence της Μαδρίτης, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε το αξίωμα του συζύγου της για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις το πρόγραμμα το οποίο διηύθυνε.

Ο μικρότερος αδελφός του Σάντσεθ αντιμετωπίζει επίσης από το 2024 έρευνα για κατάχρηση κεφαλαίων, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και φορολογική απάτη.

Και στις δύο υποθέσεις, οι έρευνες άρχισαν έπειτα από προσφυγές οργανώσεων που παρουσιάζονται να πρόσκεινται στην ακροδεξιά.

Κι άλλα πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος φέρονται να ενέχονται σε δικαστικές έρευνες, με την αντιπολίτευση να ζητά επανειλημμένα την παραίτηση του Σάντσεθ, οργανώνοντας μάλιστα και διαδηλώσεις.