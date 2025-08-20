ΙΣΡΑΗΛ - ΓΑΖΑ

Παζάρια για εκεχειρία, με αύξηση επιθέσεων και βοήθεια με το σταγονόμετρο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το σκληρό παζάρι μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο φόντο της νέας πρότασης για προσωρινή εκεχειρία και σταδιακή απελευθέρωση ομήρων που υπέβαλαν Αίγυπτος και Κατάρ και την οποία έχει ήδη κάνει δεκτή η παλαιστινιακή οργάνωση. Στο πλαίσιο των δολοφονικών σχεδιασμών του, το Ισραήλ δεν βιάζεται να απαντήσει επιφυλασσόμενο να δώσει την τελική απάντηση έως το ερχόμενο Σάββατο 23 Αυγούστου. Παράλληλα, συνεχίζει το σφυροκόπημα της Γάζας αυξάνοντας καθημερινά κατά δεκάδες τα θύματα μεταξύ αμάχων, ενώ η προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας με το σταγονόμετρο αυξάνει ανά 24ωρο τα θύματα του λιμού.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι (οι 31 ενώ αναζητούσαν βοήθεια σε τρόφιμα) και τραυματίστηκαν άλλοι 343.

Αναφέρθηκαν, επίσης, άλλοι τρεις θάνατοι από λιμό αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 266, εκ των οποίων τα 112 είναι βρέφη και παιδιά.

Ο νέος συνολικός απολογισμός αναφέρει τουλάχιστον 62.064 νεκρούς και 156.573 τραυματίες.

Ανθρωπιστική βοήθεια με σταγονόμετρο...

Υπό την αυξανόμενη άσκηση διεθνούς πίεσης για τον καταστροφικό λιμό και πόλεμο στη Γάζα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα επέτρεψε τη διέλευση περίπου 350 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια (δηλαδή 50% λιγότερα από όσα χρειάζεται καθημερινά ο λαός της περιοχής). Ανακοίνωσε, επίσης, πως αεροπλάνα της Ιορδανίας έριξαν περίπου 180 παλέτες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης (συνολικό φορτίο που συνήθως μεταφέρουν το πολύ εννιά φορτηγά).

Το γραφείο του Υπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποδοκίμασε την άρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει ανεμπόδιστα τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, επισημαίνοντας πως οι ποσότητες που επιτρέπουν είναι «πολύ κάτω από τις απαιτούμενες για να αποτραπεί ο εκτεταμένος λιμός». Εκτιμάται, επίσης, πως ο κίνδυνος λιμού στη Γάζα είναι «άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης» που εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Με αυτήν την αφορμή, χτες, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, κατήγγειλε το Ισραήλ πως έχει εμποδίσει την είσοδο περίπου 5.000 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα στο πέρασμα της Ράφα ενώ οι 3,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι υποφέρουν από πείνα και δραματικές ελλείψεις στα πάντα.

«Οι Ισραηλινοί δεν επιτρέπουν την είσοδο των φορτηγών βοήθειας», τόνισε ο Αιγύπτιος αξιωματούχος προσθέτοντας πως πολλοί οδηγοί που βρίσκονται στα σύνορα Αιγύπτου - Γάζας εδώ και πολλές βδομάδες διαμαρτύρονται, γιατί οι Ισραηλινοί στρατιώτες και αρμόδιες αρχές απορρίπτουν τα φορτία τους με το πρόσχημα πως οι νοσοκομειακές κλίνες και εξοπλισμοί εντατικής θεραπείας απαρτίζονται από μεταλλικά και πλαστικά μέρη.

Με αφορμή τη συνέντευξη, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επανέλαβε πως τυχόν απόπειρα βίαιου εκτοπισμού των Παλαιστινίων της Γάζας στην Αίγυπτο θα έθετε σε κίνδυνο και τους Παλαιστίνιους και την εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου, τονίζοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα μέρος να διακινδυνεύσει την εθνική μας ασφάλεια και κυριαρχία στα σύνορα».

Αποδοκίμασε, επίσης, τη στάση της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ομήρους λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πλέον δεν έχουμε εταίρο στο Ισραήλ για λύση στη βάση των δύο κρατών», επειδή η κυβέρνηση του Ισραήλ «δεν πιστεύει σε αυτήν».

Εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ

Οπως αναφέραμε, η επίσημη απάντηση του Ισραήλ στη νέα πρόταση των μεσολαβητών από ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτο για εκεχειρία και ομήρους αναμένεται πριν το τέλος της εβδομάδας.

Κατά πληροφορίες, προβλέπει 60ήμερη εκεχειρία, απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και παράδοση των λειψάνων άλλων 18 και διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου.

Προς το παρόν η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε πως «μελετά» τη νέα πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία και ομήρους, μολονότι η θέση που διατηρεί για το θέμα παραμένει σταθερή και αφορά την απελευθέρωση όλων των ομήρων (και όχι σταδιακά) και σεβασμό σε άλλους όρους που έχει θέσει για τον «τερματισμό του πολέμου» (π.χ. αφοπλισμός Χαμάς, πολιτικός εξοστρακισμός της οργάνωσης από κάθε σχέδιο διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας κ.λπ.).

Προς το παρόν, πάντως, ο ισραηλινός στρατός δεν σταματά ούτε στιγμή τις επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας ισοπεδώνοντας τη μία συνοικία μετά την άλλη, προκειμένου να αναγκάσει περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης να εκτοπιστούν από την περιοχή.

Χτες ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα κατέστρεψε 450 οικοδομικά τετράγωνα με κατοικίες στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας και προχώρησε ακολούθως στη διεύρυνση ανάλογων επιχειρήσεων στη συνοικία Σάμπρα (περιοχές που οδηγούν στο κέντρο της πόλης).

Ενταση στις σχέσεις Ισραήλ με Αυστραλία και Δανία

Ενα 24ωρο μετά την απόφαση της Αυστραλίας, να αρνηθεί την έκδοση βίζας σε Ισραηλινό ακροδεξιό βουλευτή Σίμχα Ρόθμαν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου επανήλθε εξαπολύοντας πυρά κατά του Αυστραλού ομολόγου του, Αντονι Αλμπανίζι, κατηγορώντας τον πως είναι ένας «αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας».

Είχε προηγηθεί η απόφαση του ισραηλινού ΥΠΕΞ για αναστολή της βίζας σε Αυστραλούς διπλωμάτες που συμμετέχουν στη διπλωματική αποστολή εκπροσώπησης στην Παλαιστινιακή Αρχή, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση της Αυστραλής υπουργού Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, που χαρακτήρισε την απόφαση «αδικαιολόγητη αντίδραση». Σε σχετική δήλωσή της ανέφερε πως «σε μία περίοδο που ο διάλογος και η διπλωματία είναι πιο απαραίτητα από ποτέ, η κυβέρνηση Νετανιάχου απομονώνει το Ισραήλ και υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη και λύση δύο κρατών».

Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως ο Νετανιάχου έστειλε επιστολή με ημερομηνία 17 Αυγούστου στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία, επειδή ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης, στα πλαίσια πάντα των ιμπεριαλιστικών παζαριών στις πλάτες του Παλαιστινιακού λαού.

Τέλος, χτες, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «προσβλητικές» τις πρόσφατες δηλώσεις της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για τον Νετανιάχου. Η Φρεντέρικσεν είχε πει πως ο Νετανιάχου «αποτελεί από μόνος του ένα πρόβλημα». Είχε δε τονίσει πως σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον ρόλο της ως εκ περιτροπής προεδρία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, για να αυξήσει την πίεση κατά του Ισραήλ.