ΙΝΔΙΑ - ΚΙΝΑ

Σημάδια προσέγγισης για σπάνιες γαίες και εμπόριο

Ορισμένα βήματα «επαναπροσέγγισης» με φόντο τον «εμπορικό πόλεμο» των ΗΠΑ φαίνεται να κάνουν η Ινδία και η Κίνα, με το Πεκίνο να δεσμεύεται να καλύψει τις ανάγκες του Νέου Δελχί σε σπάνιες γαίες, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις κορυφαίου Ινδού αξιωματούχου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή δασμών 25% σε εμπορεύματα από την Ινδία, με το επιχείρημα ότι η χώρα εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, ενώ ΗΠΑ - Κίνα έχουν συμφωνήσει σε μια προσωρινή «ανακωχή» στον «εμπορικό πόλεμο».

Ινδία και Κίνα βρίσκονται σε νέα φάση διπλωματικών επαφών, με τον Κινέζο ΥΠΕΞ Γουανγκ Γι να πραγματοποιεί επίσκεψη στο Νέο Δελχί για τον 24ο γύρο συνομιλιών για τα σύνορα με τον Ινδό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ είχε επίσης συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ινδού ηγέτη στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Σε ανάρτησή του αμέσως μετά ο Μόντι έγραψε πως «από τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Xi στο Καζάν πέρυσι, οι σχέσεις Ινδίας - Κίνας έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο, καθοδηγούμενη από τον σεβασμό των συμφερόντων και των ευαισθησιών του καθενός». Ενώ πρόσθεσε πως «ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας στην Τιαντζίν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας. Οι σταθεροί, προβλέψιμοι, εποικοδομητικοί δεσμοί μεταξύ Ινδίας και Κίνας θα συμβάλουν σημαντικά στην περιφερειακή, καθώς και στην παγκόσμια ειρήνη και ευημερία».

Νωρίτερα μια ινδική πηγή ανέφερε ότι η Κίνα είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει τρία βασικά ινδικά ζητήματα. Ο Γουάνγκ φέρεται να είχε διαβεβαιώσει τον Ινδό ομόλογό του Subrahmanyam Jaishankar ότι το Πεκίνο θα συμβάλλει στην ανάγκη της Ινδίας για λιπάσματα, σπάνιες γαίες και μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων.

Δεν είναι πάντως σαφές εάν η Κίνα είχε συμφωνήσει να εγκρίνει άδειες εξαγωγής ταχύτερα ή να χορηγήσει γενικές εξαιρέσεις για την Ινδία. Οι εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών μαγνητών της Κίνας αυξήθηκαν τον Ιούνιο μετά από αυτές τις συμφωνίες και καθώς το υπουργείο Εμπορίου επεξεργαζόταν έναν τεράστιο συσσωρευμένο όγκο αιτήσεων.

Ωστόσο, οι εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών προς την Ινδία μειώθηκαν κατά 58% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Η Ινδία έχει τα πέμπτα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, με 6,9 εκατ. μετρικούς τόνους, αλλά δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή μαγνητών και σε εισαγωγές, κυρίως από την Κίνα.

«Επίθεση» στην Κίνα από τον Γερμανό ΥΠΕΞ

Στο μεταξύ, το Βερολίνο σηκώνει τους τόνους στη γεωπολιτική αντιπαράθεση με το Πεκίνο και κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιαπωνία τη Δευτέρα ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, επέκρινε την Κίνα για την «υποστήριξή της στη ρωσική πολεμική μηχανή».

«Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής διπλής χρήσης προϊόντων της Ρωσίας και ο καλύτερος πελάτης της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο», δήλωσε. «Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι εφικτός μόνο χάρη στην Κίνα», πρόσθεσε.

Ο Βάντεφουλ κατηγόρησε το Πεκίνο για την «όλο και πιο επιθετική του συμπεριφορά στα Στενά της Ταϊβάν και στις Θάλασσες της Ανατολικής και Νότιας Κίνας», υπογραμμίζοντας ότι «διεκδικεί όλο και πιο έντονα περιφερειακή υπεροχή και, με αυτόν τον τρόπο, αμφισβητεί και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση σε αυτόν τον ευαίσθητο κόμβο του διεθνούς εμπορίου θα είχε σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία», επισήμανε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Εντονη ήταν η αντίδραση από το Πεκίνο, το οποίο κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «υποκινεί αντιπαραθέσεις και μεγαλώνει τις εντάσεις».

Οι εντάσεις στην Ασία και τον Ειρηνικό έχουν πρόσφατα αυξηθεί μεταξύ της Κίνας και άλλων δυνάμεων, λόγω εδαφικών διεκδικήσεων, όπως φάνηκε και από τα πρόσφατα περιστατικά με τα κινεζικά και αμερικανικά πλοία στον ύφαλο Σκάρμπορο, ύδατα που διεκδικούν οι Φιλιππίνες.