ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Σε τουλάχιστον 344 έχουν ανέλθει οι νεκροί μετά τις ξαφνικές πλημμύρες στο Πακιστάν την περασμένη Πέμπτη, ενώ η βροχή συνεχίζεται αδιάκοπα προκαλώντας νέες κατολισθήσεις. Οι αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι αγνοούνται στα βορειοδυτικά.

«Στο Μπούνερ, όπου επιβεβαιώνονται 208 νεκροί, τουλάχιστον 150 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Θα μπορούσαν να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους ή να έχουν παρασυρθεί από τα νερά των πλημμυρών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της Επαρχιακής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της Χιμπέρ Παχτούνκβα.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι δεκάδες άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια... οι πιθανότητες επιβίωσης όσων είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια είναι πολύ μικρές», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θάνατοι αναφέρθηκαν στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα, όπου οι μουσώνες, οι οποίοι αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις από τις οποίες κατέρρευσαν σπίτια.

Περίπου 2.000 διασώστες συμμετέχουν στην ανάσυρση σορών από τα συντρίμμια και στη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης σε εννέα περιοχές, όπου η βροχή εξακολουθεί να δυσχεραίνει τις προσπάθειες.

Η πακιστανική κυβέρνηση έχει κηρύξει τις ορεινές περιοχές Μπουνέρ, Μπατζάουρ, Σουάτ, Σάνγκλα, Μανσέχρα και Μπαταγκράμ ως περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφή.

Στην Κίνα 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνική πλημμύρα που προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua», ενώ τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 4 άλλων που αγνοούνται.