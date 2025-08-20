ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Τριπλασιάστηκαν το 2024 οι θάνατοι εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής

Τριπλασιάστηκε το 2024 ο αριθμός των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές που έχασαν τη ζωή τους εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και κρίσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, που δημοσιοποιήθηκαν χτες, το 2024 σκοτώθηκαν 384 υπάλληλοι οργανώσεων αρωγής, αριθμός ρεκόρ. Πρόκειται για αύξηση 31% σε σχέση με το 2023.

Με αφορμή την «Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Αρωγής» επισημάνθηκε πως ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 181 εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων, και στο εμπόλεμο Σουδάν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 60 μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2024 οι περισσότεροι από τους φόνους αυτούς διαπράχθηκαν από κρατικούς δράστες και οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι ντόπιοι εργαζόμενοι που δέχθηκαν επίθεση είτε στη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους είτε στο σπίτι τους.

Επίσης το 2024, τουλάχιστον 308 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τραυματίστηκαν, άλλοι 125 απήχθησαν και 45 τέθηκαν υπό κράτηση.

Προσωρινά στοιχεία στη βάση δεδομένων Aid Worker Security δείχνουν ότι, στις 14 Αυγούστου, 265 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν ήδη σκοτωθεί από την αρχή του 2025.