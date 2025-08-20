ΒΟΛΙΒΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δυο υποψήφιοι της «δεξιάς» στον δεύτερο γύρο

Δυο υποψήφιοι της «δεξιάς» θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία, στις 19 Οκτώβρη, μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης της σοσιαλδημοκρατίας.

Ο γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, γιος του πρώην Προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993) κατέλαβε την πρώτη θέση με 32,1% των ψήφων, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα της εφορευτικής επιτροπής.

Ακολουθεί ο πρώην Πρόεδρος Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα (2001-2002) με το 26,8% των ψήφων.

Οι δυο νικητές κεφαλαιοποίησαν την απόρριψη από μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία κατηγορείται για τη βαθιά οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο εκατομμυριούχος Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα, το φαβορί των δημοσκοπήσεων έως τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, περιορίστηκε στην τρίτη θέση. Ο επιχειρηματίας τάχθηκε δημόσια υπέρ του Πας ενόψει του δεύτερου γύρου.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρώην Πρόεδρος, Εβο Μοράλες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κινητοποίηση που έφερε κατακόρυφη αύξηση των άκυρων ψήφων, που παρότρυνε υποστηρικτές του να ρίξουν στις κάλπες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του από τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Τα άκυρα ψηφοδέλτια έφθασαν σε ιστορικό υψηλό στη χώρα, στο 19,2% των ψήφων, σύμφωνα με προκαταρκτική καταμέτρηση του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE, η εφορευτική επιτροπή).

«Η διαμαρτυρία μας έγινε αισθητή: ψηφίσαμε, αλλά δεν εκλέξαμε, κι ο λαός έκανε ξεκάθαρο πως η δημοκρατία δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε απλή διοικητική διαδικασία», σημείωσε.

Καθώς χρεώθηκε μεγάλο μέρος της οικονομικής κρίσης, ο απερχόμενος Πρόεδρος, Λουίς Αρσε - τον οποίο υποστήριζε άλλοτε ο προκάτοχός του και μέντοράς του Εβο Μοράλες (2006-2019), όμως βρίσκεται πλέον σε ανοικτή σύγκρουση μαζί του - αποφάσισε να μην διεκδικήσει δεύτερη θητεία.