ΗΠΑ - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Το Πεντάγωνο στέλνει τρία αντιτορπιλικά ανοικτά της Βενεζουέλας

Αυξάνεται περαιτέρω η ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ - Βενεζουέλας μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αναπτύξουν το τρέχον 36ωρο τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke, «USS Gravely», «USS Jason Dunham» και «USS Sampson», ανοικτά των ακτών της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου «Reuters», τα τρία αντιτορπιλικά είναι μέρος ευρύτερων αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στην Καραϊβική και συμπεριλαμβάνουν συνολικά περίπου 4.000 πεζοναύτες, αεροσκάφος επιτήρησης τύπου P-8 Poseidon, επιπρόσθετα πολεμικά πλοία και τουλάχιστον ένα πολεμικό υποβρύχιο στο πλαίσιο πολύμηνης αποστολής και επιχειρήσεων «σε διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο», που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που αποφασιστούν «στοχευμένες επιχειρήσεις».

Το πρόσχημα που επικαλείται το Πεντάγωνο για πιθανές επεμβάσεις στην περιοχή είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο πως την περασμένη βδομάδα δημοσιεύματα αμερικανικών εφημερίδων (New York Times) ανέφεραν πως ο Τραμπ υπέγραψε μυστικά Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζοντας «τρομοκρατικές οργανώσεις» ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών, ώστε να αναλάβει δράση εναντίον τους ο αμερικανικός στρατός.

Η κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική εντείνεται μετά και από την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στις 8/8 να αυξήσει σε 50 εκατομμύρια δολάρια την επικήρυξη για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Απέναντι στην αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας ανοικτά της Βενεζουέλας, ο Πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, αποφάσισε την κινητοποίηση 4,5 εκατομμυρίων μελών της Εθνοφρουράς για την προστασία «της γης μας, του εναέριου και θαλάσσιου χώρου μας».

Ο Πρόεδρος Μαδούρο υποσχέθηκε επίσης «τουφέκια και πυραύλους για την αγροτιά», ώστε «να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη» στη Βενεζουέλα, «τουφέκια και πυραύλους στην εργατική τάξη για να υπερασπίσει την πατρίδα». Επιπλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Telesur», εξήρε την «απίστευτη αντίδραση αλληλεγγύης και υποστήριξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», τονίζοντας πως οι κινήσεις των ΗΠΑ δεν έχουν στόχο τον ίδιο «αλλά τον λαό της Βενεζουέλας», φέρνοντας ως παράδειγμα τις διώξεις των ΗΠΑ κατά Βενεζουελάνων μεταναστών που χαρακτηρίζονται, όπως τόνισε, «από ρατσισμό και διακρίσεις σε βάρος των Λατίνων».