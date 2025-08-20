Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΟΗΕ - ΛΙΒΑΝΟΣ
Σχέδιο για την ανανέωση της αποστολής UNIFIL

Με φόντο τη μεθόδευση από τις ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στο πλαίσιο και της προσωρινής «εκεχειρίας» με το Ισραήλ, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συντάχθηκε, υποβλήθηκε και προωθείται για ψήφιση από τη Γαλλία, προβλέπει την παράταση της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Νότιο Λίβανο (UNIFIL) για έναν χρόνο, και συγκεκριμένα έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στο σχέδιο απόφασης διατυπώνεται η πρόθεση για αύξηση των προσπαθειών με στόχο την τελική «απόσυρση» της δύναμης από τον Λίβανο, ώστε η κυβέρνηση να γίνει και ο «μοναδικός εγγυητής της ασφάλειας» της χώρας.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να ξεκαθαρίσει τη στάση των ΗΠΑ στο θέμα παράτασης της αποστολής κυανοκράνων στον Νότιο Λίβανο, αρκούμενος να δηλώσει πως γενικά δεν γίνονται σχόλια που αφορούν «διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ». Ωστόσο, διπλωματικές πηγές στον ΟΗΕ ανέφεραν πως οι ΗΠΑ θα ήθελαν την παράταση της αποστολής για «έναν τελευταίο χρόνο».

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου απόφασης αναμένεται έως τις 25 Αυγούστου, καθώς η εντολή της UNIFIL, που ξεκίνησε το 1978, εκπνέει στις 31 τρέχοντος μηνός.

    

