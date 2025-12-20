ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κλιμακώνονται οι απειλές και οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ

Στο στόχαστρο ο λαός της Βενεζουέλας και όλοι οι λαοί της περιοχής

με την Ουάσιγκτον να εντείνεικαι, βάζοντας στο στόχαστρο τον λαό τηςκαι όλους τους λαούς της περιοχής, η οποία έχει κομβική σημασία για τη συνολικότερη έκβαση τουγια την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρώντας να διασφαλίσει τα συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων έναντι της εντεινόμενης διείσδυσης της Κίνας και άλλων ανταγωνιστών στην περιοχή, η κυβέρνηση Τραμπ αναγγέλλει ένα «ενισχυμένο» δόγμα Μονρόε για την κυριαρχία των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο, κινητοποιεί τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, ανακοινώνει θαλάσσιο και εναέριο αποκλεισμό της Βενεζουέλας, εξαπολύει πολύνεκρα πλήγματα σε σκάφη στο όνομα της «αντιμετώπισης των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών», απειλεί με χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ πλέον εκφράζει απροκάλυπτα τις απαιτήσεις της για λεηλασία του πετρελαίου, της γης και συνολικότερα του πλούτου της Βενεζουέλας και της υπόλοιπης περιοχής!

Χαρακτηριστικά, την περασμένη Πέμπτη, σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο δίκτυο NBC, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ απάντησε ότι «δεν το αποκλείω» όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν είναι υποχρεωμένος» να ενημερώσει το Κογκρέσο για έναν τέτοιο πόλεμο. «Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους το πω», ανέφερε, αλλά «δεν θα με πείραζε. Ελπίζω μόνο να μη διαρρεύσουν πληροφορίες. Ξέρετε, κάποιοι αποκαλύπτουν τέτοια πράγματα».

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι πέρα πλέον από τα κλασικά προσχήματα περί «αντιμετώπισης της ναρκω-τρομοκρατίας», η Αμερικανός Πρόεδρος μιλά ανοιχτά πλέον για τον έλεγχο του τεράστιου πλούτου της Βενεζουέλας: «Η Αμερική δεν θα επιτρέψει σε εγκληματίες, τρομοκράτες ή άλλες χώρες να ληστέψουν, να απειλήσουν ή να βλάψουν το έθνος μας, και ομοίως δεν θα επιτρέψει σε ένα εχθρικό καθεστώς να πάρει το πετρέλαιο, τη γη ή άλλα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία πρέπει να επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα», δήλωσε μεσοβδόμαδα ο Τραμπ...

Ραγδαίες απειλητικές εξελίξεις

Σημειωτέον ότι μόνο τη βδομάδα που πέρασε, καταγράφηκαν τα εξής:

Την Δευτέρα 15/12, η κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο - μικρού νησιωτικού κράτους που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τις ακτές της Βενεζουέλας - ανακοίνωσε ότι «με βάση τη διμερή συνεργασία μας με τις ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε έγκριση ώστε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του Τρινιντάντ και Τομπάγκο τις επόμενες βδομάδες». Πρόσθεσε δε πως «οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι ελιγμοί αυτοί είναι επιμελητειακής φύσης, διευκολύνοντας τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού».

Την ίδια μέρα, με φόντο το ρεσάλτο αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που είχε γίνει λίγες μέρες πριν σε τάνκερ που έπλεε στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος άλλων έξι δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη διακίνηση αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα - όλα μεγάλης χωρητικότητας.

Την Τετάρτη 17/12, ο Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για «έναν συνολικό και πλήρη αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα και υπόκεινται σε κυρώσεις» (κυρώσεις που επιβάλλουν μονομερώς οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους).

Την ίδια μέρα, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν την κυβέρνηση Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» - απόφαση που συνεπάγεται μεταξύ άλλων περιορισμούς σε συναλλαγές με επιχειρηματικές οντότητες - επικρίνοντας και πάλι «το παράνομο καθεστώς Μαδούρο» ότι «χρησιμοποιεί πετρέλαιο από κλεμμένες πετρελαιοπηγές».

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι μετά τις αμερικανικές απειλές περί ναυτικού αποκλεισμού, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας άρχισαν να συνοδεύουν εμπορικά καράβια με υποπροϊόντα πετρελαίου που απέπλευσαν από τη χώρα, αλλά και ότι η Ουάσιγκτον εξέταζε διάφορους τρόπους αντίδρασης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν και σε νέες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων που δεν πειθαρχούν στις «υποδείξεις» της Ουάσιγκτον: «Αν είναι αρκετά ανόητοι για να πλεύσουν (σ.σ. προς και από λιμάνια της Βενεζουέλας), θα πλεύσουν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «μεγαλύτερη στρατιωτική αρμάδα» και ανάπτυξη δυνάμεων στον Ισημερινό

Την Πέμπτη η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Ισημερινό ανακοίνωσε «προσωρινή» ανάπτυξη προσωπικού της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Μάντα, στο πλαίσιο διμερούς «στρατηγικής συμφωνίας ασφαλείας».

Στην περιοχή Μάντα λειτουργούσε για χρόνια αμερικανική στρατιωτική βάση και η κυβέρνηση του Ντ. Νομπόα προωθεί σχέδια για επίσημη επαναλειτουργία της.

Σε δημοψήφισμα στα μέσα Νοέμβρη το 61% των ψηφισάντων απέρριψε την άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού, ωστόσο πριν περάσει ένας μήνας η κυβέρνηση Νομπόα «παρακάμπτει» το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με την τάχα «προσωρινή» ανάπτυξη δυνάμεων του ΗΠΑ...

Πρόσφατα άλλωστε το υπουργείο Αμυνας του Ισημερινού επιβεβαίωσε και την άφιξη αμερικανικών αεροσκαφών με «υλικό στρατιωτικής φύσης», ενώ ο Νομπόα υποστήριξε ότι η συνεργασία θα συμβάλει και στην υποταγή «αυτών που νομίζουν πως μπορούν να καταλάβουν τη χώρα».

Ολα αυτά ενώ ομολογείται ανοιχτά πλέον η τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, με τον Τραμπ να κάνει λόγο χαρακτηριστικά για τη «μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκεντρωθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής».

Διατυπώνοντας νέες απειλές εναντίον της Βενεζουέλας, δήλωσε ότι «θα γίνει μόνο μεγαλύτερο το σοκ γι' αυτούς, δεν θα μοιάζει με τίποτα που έχουν δει ποτέ πριν! Μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλο το πετρέλαιο, τη γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μας έκλεψαν προηγουμένως».

Ας σημειωθεί ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες έγινε γνωστό την Παρασκευή ότι στην Κολομβία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν άλλοι 28 σε επίθεση με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον βάσης των Ενόπλων Δυνάμεων, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Γκ. Πέτρο μίλησε για «τρομοκρατική ενέργεια του ELN» (αντάρτικης οργάνωσης που τον Γενάρη σταμάτησαν οι ειρηνευτικές επαφές μαζί της), την οποία καταδίκασε «με τον πιο σθεναρό τρόπο».

Στις αρχές της βδομάδας, μάλιστα, ο Πέτρο είχε δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να «επιτεθούν» στον ELN και «να προστατεύσουν τον πληθυσμό από κάθε απειλή», καλώντας τους κατοίκους των περιοχών που ελέγχει η οργάνωση να αγνοήσουν τις οδηγίες της να παραμένουν στα σπίτια τους λόγω «απειλών ιμπεριαλιστικής επέμβασης» από τις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις από Ρωσία και Κίνα

Αντιδρώντας σε όλα τα παραπάνω, η Ρωσία εξέφρασε την προσδοκία «η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, να μην κάνει ένα μοιραίο λάθος» στη Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ «να μην εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

Επιβεβαιώνοντας δε «την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας και την υποστήριξή μας στην πολιτική του Προέδρου Μαδούρο», η Μόσχα εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για τις ενέργειες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και γενικότερα για τις πολεμικές δηλώσεις του Πενταγώνου» και εκτίμησε πως «όλα αυτά υπονομεύουν τις ελπίδες ότι μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίες στο πλαίσιο της τρέχουσας ισορροπίας δυνάμεων στη διεθνή σκηνή».

Οσο για την Κίνα, διαμήνυσε ότι αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών και ότι υποστηρίζει τις χώρες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους, με τον Κινέζο ΥΠΕΞ σε συνομιλία του με τον Βενεζολάνο ομόλογό του να τονίζει πως Πεκίνο και Καράκας είναι «στρατηγικοί εταίροι», με την αμοιβαία τους εμπιστοσύνη και υποστήριξη να αποτελεί παράδοση στις διμερείς τους σχέσεις.

