Τον Απρίλη αναμένεται η συνάντηση Τραμπ - Σι

Στην Κίνα βρέθηκε την περασμένη βδομάδα αντιπροσωπεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, ώστε - όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ - «να ενισχύσουν τους διαύλους επικοινωνίας και να προωθήσουν τον διάλογο μεταξύ των εθνών μας», μπροστά και στην επίσκεψη που θα κάνει τον Απρίλη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ στο Πεκίνο.

Η αντιπροσωπεία συζήτησε τις προετοιμασίες για τις επόμενες εμπορικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου των δύο χωρών, ενώ ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι «προσβλέπουμε στη συνέχιση της εποικοδομητικής δέσμευσης μεταξύ των δύο πλευρών και στη διατήρηση της θετικής μας δυναμικής προς τα εμπρός τις επόμενες βδομάδες, καθώς πλησιάζουμε στην επόμενη πρόσωπο με πρόσωπο δέσμευσή μας».

Και ενώ η μεταξύ τους αναμέτρηση για τη πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα φουντώνει με κάθε τρόπο, πίσω από διπλωματικές δηλώσεις για τη «συνεννόηση» σε μια σειρά πεδία, ο Τραμπ ανακοίνωσε χτες ότι ο Κινέζος ομόλογός του «προς το τέλος του 2026 θα έρθει στον Λευκό Οίκο», προσθέτοντας πως «μιλάμε για τις δύο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο και έχουμε πολύ καλή σχέση».

Ασφαλώς, βασικό θέμα των διμερών διαπραγματεύσεων αποτελούν και οι όροι συνέχισης των εμπορικών τους σχέσεων, με δεδομένο ότι και μια σειρά εξελίξεις, ειδικά σε κλάδους όπου ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός φουντώνει, αποκτούν ειδική δυναμική για τα πλεονεκτήματα που κατοχυρώνουν τα μονοπώλια που εκπροσωπεί η μία ή η άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, στην προσπάθεια των ΗΠΑ να μεταφέρουν σημαντικό μέρος της παραγωγής μικροτσίπς στην επικράτειά τους εγείρει ενστάσεις και η Ταϊβάν. Οπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Ταϊπέι, Τσενγκ Λι-τσιουν, η Ουάσιγκτον έχει ενημερωθεί ότι η πρότασή της για μεταφορά του 40% της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στις ΗΠΑ είναι «αδύνατη» και η διεθνής ανάπτυξη της Ταϊβάν βασίζεται στην ιδέα ότι η βιομηχανία της θα παραμείνει «ριζωμένη» στην επικράτειά της.

Τον Γενάρη, μετά την εμπορική συμφωνία που έκλεισαν Ουάσιγκτον - Ταϊπέι, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε ότι ταϊβανέζικες επιχειρήσεις ημιαγωγών θα κάνουν επενδύσεις «τουλάχιστον 250 δισ. δολαρίων» στις ΗΠΑ, με στόχο «να φέρουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 40% της ταϊβανέζικης αλυσίδας εφοδιασμού σε ημιαγωγούς».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Ζιάν, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι ότι το Τόκιο συνεχίζει με το Πεκίνο «την ανταλλαγή απόψεων (...) με συντεταγμένο και προσήκοντα τρόπο», είπε ότι «αν κάποιος μιλάει απλώς για την ανάγκη για διάλογο αλλά απασχολείται με την υποδαύλιση της αντιπαράθεσης, τότε αυτός ο λεγόμενος "διάλογος" είναι προφανώς απαράδεκτος». Πρόσθεσε ότι «αν η ιαπωνική πλευρά θέλει πραγματικά να αναπτύξει τη στρατηγική σχέση αμοιβαίου οφέλους με την Κίνα», τότε «απλά και σαφώς» χρειάζεται η Τακαΐτσι «να ανακαλέσει τις λανθασμένες παρατηρήσεις για την Ταϊβάν». Θυμίζουμε ότι το φθινόπωρο η Τακαΐτσι είχε συνδέσει τις εξελίξεις γύρω από την Ταϊβάν με τη δράση των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων.