ΚΚ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους στους σιδηρόδρομους

Το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας (PCTE) απευθύνει με ανακοίνωση του ΠΓ κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους στους σιδηρόδρομους ενάντια στην απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση, για έναν ενιαίο δημόσιο σιδηροδρομικό φορέα, που θα λειτουργεί για να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, με αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

«Το πρόβλημα δεν είναι ποιος τον διαχειρίζεται, αλλά το να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος για να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας, όχι για να αποφέρει κέρδη», τονίζει το PCTE και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:

«Βασικά δίκτυα, όπως το Rodalies, που μεταφέρουν καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους στην Καταλονία, υποφέρουν από χρόνιες καθυστερήσεις, υποβαθμισμένες υποδομές και επισφαλείς συνθήκες εργασίας λόγω της λογικής του κέρδους (...) Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση κακής διαχείρισης: Είναι το μοντέλο σιδηροδρόμου που στηρίζεται στην καπιταλιστική λογική. Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική που εφαρμόζεται από διάφορες κυβερνήσεις στην υπηρεσία των συμφερόντων του κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας το κράτος ως εργαλείο για να εξασφαλίσει την ιδιωτική κερδοφορία έναντι της ασφάλειας».

Μάλιστα, τονίζεται πως «η ΕΕ προωθεί εδώ και δεκαετίες την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το 2005 ολοκληρώθηκε η διάσπαση της RENFE σε ADIF, ως φορέα διαχείρισης υποδομών, και Renfe-Operadora, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, της συντήρησης και της διαχείρισης των υποδομών, στα χέρια μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών όπως Ferrovial, ACS, Acciona ή Comsa.

Αυτή η διαδικασία οδήγησε στη μαζική είσοδο ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης όπως η Iryo ή η OUIGO, καθώς και από την εντατικοποίηση της εξωτερικής ανάθεσης και της υπεργολαβίας όλων των ειδών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Εν ολίγοις, ο δημόσιος σιδηροδρομικός τομέας έχει κατακερματιστεί προς όφελος του κεφαλαίου».

«Οι συνέπειες αυτού του μοντέλου είναι σήμερα εμφανείς», υπογραμμίζει το PCTE. «Ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης, η υποδομή υποστηρίζει 42% περισσότερη χρήση, ενώ η λογική του κέρδους, που βασίζεται στη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση των περιθωρίων κέρδους, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ανάγκη για εξαντλητική, προληπτική και συνεχή συντήρηση που να εγγυάται την ασφάλεια».

Το PCTE καλεί να υποστηριχθούν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους και απευθύνει κάλεσμα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανώσουν την απεργία δίνοντας «πρωταγωνιστικό ρόλο στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς».

Αναστολή της απεργίας από τους σοσιαλδημοκράτες εργατοπατέρες

Την ίδια ώρα ωστόσο, απόφαση για αναστολή της απεργίας στον σιδηρόδρομο έσπευσαν να ανακοινώσουν οι δυο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες της Ισπανίας που ελέγχονται από τη σοσιαλδημοκρατία, CCOO και UGT, μετά από διαπραγματεύσεις με τις αρχές διαχείρισης των σιδηροδρόμων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Γενάρη η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία προκάλεσε τον θάνατο 46 ανθρώπων. Δύο ημέρες αργότερα, ο εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας στην Καταλονία προκάλεσε τον θάνατο του μηχανοδηγού και τον τραυματισμό πολλών επιβατών.

Οι ηγεσίες των συνδικάτων των σιδηροδρομικών ωστόσο ανέστειλαν την τριήμερη απεργία που είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα, αφού οι αρχές «συμφώνησαν να αυξήσουν τις επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού».

Δύο μικρότερες συνδικαλιστικές ενώσεις, οι CGT και SF, ενημέρωσαν πως τα μέλη τους θα συνεχίσουν την απεργία μέχρι σήμερα, καθώς είχαν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν εξετάσει τους όρους της συμφωνίας.