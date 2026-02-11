Πολύνεκρα εργατικά δυστυχήματα σε Κίνα και Ινδία

Δύο πολύνεκρα εργοδοτικά εγκλήματα σημειώθηκαν σε Κίνα και Ινδία.

Τουλάχιστον 7 νεκροί και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε το Σάββατο σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας «Jiapeng», στην κομητεία Σανίν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται.

Στα τέλη Γενάρη, 9 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας έκρηξης σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.

Στην Ινδία, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη και πολλοί ακόμα παγιδεύτηκαν έπειτα από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια, σε ένα από τα πολλά παρόμοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή αυτή τα τελευταία χρόνια. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα «ορυχείο - ποντικότρυπα», που αποκαλείται έτσι επειδή τα λαγούμια του είναι τόσο στενά που μόλις και καταφέρνουν να περνούν από αυτά οι εργάτες.