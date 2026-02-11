Τετάρτη 11 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
Πολύνεκρα εργατικά δυστυχήματα σε Κίνα και Ινδία

Δύο πολύνεκρα εργοδοτικά εγκλήματα σημειώθηκαν σε Κίνα και Ινδία.

Τουλάχιστον 7 νεκροί και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε το Σάββατο σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας «Jiapeng», στην κομητεία Σανίν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται.

Στα τέλη Γενάρη, 9 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας έκρηξης σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.

Στην Ινδία, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη και πολλοί ακόμα παγιδεύτηκαν έπειτα από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια, σε ένα από τα πολλά παρόμοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή αυτή τα τελευταία χρόνια. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα «ορυχείο - ποντικότρυπα», που αποκαλείται έτσι επειδή τα λαγούμια του είναι τόσο στενά που μόλις και καταφέρνουν να περνούν από αυτά οι εργάτες.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κινήσεις μείωσης του ρωσικού πετρελαίου εν μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ
Ειδικό απεσταλμένο για επαφές με τη Ρωσία σχεδιάζει η ΕΕ
 Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου με φόντο τα μέτρα «ντε φάκτο κυριαρχίας» στη Δυτ. Οχθη
Εχουν βγει «μαχαίρια» ενόψει της αυριανής Συνόδου για την ανταγωνιστικότητα
 Τον Απρίλη αναμένεται η συνάντηση Τραμπ - Σι
 Διεθνιστική αποστολή του ΠΑΜΕ στην Κούβα
 Κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους στους σιδηρόδρομους
 Εκατοντάδες απολύσεις στη «Washington Post»
 Οι ΗΠΑ απειλούν να στείλουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή
 Στέλνει πετρέλαιο στο Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από χρόνια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ