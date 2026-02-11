Διεθνιστική αποστολή του ΠΑΜΕ στην Κούβα

Διεθνιστική αποστολή του ΠΑΜΕ θα βρεθεί στην Κούβα από τις 20 έως τις 23 Φλεβάρη, «στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των διεθνιστικών δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους των χωρών μας» και ως «μέρος των διεθνιστικών πρωτοβουλιών του ΠΑΜΕ», ύστερα και από την πρόσφατη επίσκεψη στην ηρωική Παλαιστίνη.

«Η Κούβα δεν είναι μόνη!», τονίζει το ΠΑΜΕ και επισημαίνει:

«Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο επικίνδυνης κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, αλλά και ειδικά απέναντι στην Κούβα. Με τη διατήρηση και τη σκλήρυνση του εγκληματικού αποκλεισμού, με κυρώσεις, απειλές και οικονομικό πόλεμο, επιχειρούν να γονατίσουν έναν λαό που εδώ και δεκαετίες κρατά ψηλά το κεφάλι και αρνείται να υποταχθεί.

Εχοντας αποθρασυνθεί από τη στρατιωτική ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά της απέναντι στην Κούβα. Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν την επιβολή δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, επιδιώκοντας να στραγγαλίσουν την οικονομία και την καθημερινή ζωή του κουβανικού λαού.

Το ΠΑΜΕ τιμά την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, τον ανυπότακτο λαό της Κούβας που απέδειξε στην πράξη ότι οι λαοί μπορούν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Την Κούβα που, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, συνεχίζει να αποτελεί φάρο αντίστασης και διεθνιστικής προσφοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τους λαούς και τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με γιατρούς, εκπαιδευτικούς, με ανιδιοτελή στήριξη στους αγώνες τους, όπως φάνηκε χαρακτηριστικά και την περίοδο της πανδημίας.

Το ΠΑΜΕ μεταφέρει την αλληλεγγύη των συνδικάτων και της εργατικής τάξης της Ελλάδας στον αγώνα του κουβανικού λαού και κάθε λαού για το δικαίωμά του να επιλέγει ελεύθερα το κοινωνικό και πολιτικό του σύστημα, να αποφασίζει ο ίδιος για τις υποθέσεις του, χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και ξένους δυνάστες.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Αλληλεγγύη το όπλο των λαών!».