ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου με φόντο τα μέτρα «ντε φάκτο κυριαρχίας» στη Δυτ. Οχθη

Εν μέσω συνεχιζόμενων δολοφονικών ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα και κλιμάκωσης της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος προχωρά τα σχέδιά του για ντε φάκτο προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Τα νέα μέτρα «καθιερώνουν ένα γεγονός με το σκεπτικό ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε προκλητικά ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ελι Κοέν, μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Λικούντ», αναφερόμενος στα νέα μέτρα που ενέκρινε την Κυριακή το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, με τα οποία γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τις ισραηλινές κατοχικές αρχές και τους Εβραίους εποίκους να αρπάζουν τη γη των περίπου 3,4 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ο ίδιος πρόσθεσε απροκάλυπτα ότι τα νέα κυβερνητικά μέτρα στοχεύουν στην εφαρμογή «ντε φάκτο κυριαρχίας» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Υπενθυμίζεται ότι με τα νέα μέτρα του κράτους - δολοφόνου, Ισραηλινοί θα μπορούν να αγοράζουν ακίνητη περιουσία σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ακόμα και σε εκτάσεις που δεν βρίσκονται εντός του πλήθους των εβραϊκών εποικισμών, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στην ισραηλινή κατοχική στρατιωτική διοίκηση να αποφασίζει και να εφαρμόζει μονομερώς διοικητικά μέτρα αρπαγής της παλαιστινιακής γης, στο όνομα της «προστασίας του περιβάλλοντος» και της «αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων», ακόμα και σε εκτάσεις της λεγόμενης Περιοχής «Α», η οποία τυπικά, με βάση τις περιβόητες Συμφωνίες του Οσλο, υπάγεται διοικητικά στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Το Ισραήλ αρπάζει συστηματικά τεράστιες εκτάσεις των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Οχθη, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα μηχανισμών, σε συνδυασμό με τη συνεχή επέκταση των εβραϊκών εποικισμών.

Οπως επισημαίνει η ισραηλινή οργάνωση «B'Tselem», από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 το βασικό μέτρο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να καταλαμβάνει παλαιστινιακή γη είναι να την ανακηρύσσει «κρατική γη», επικαλούμενο μάλιστα νομοθεσία από ...την οθωμανική εποχή.

Αλλοι τρόποι αρπαγής της παλαιστινιακής γης περιλαμβάνουν την κατάσχεσή της για «στρατιωτικές ανάγκες», την υποχρεωτική απαλλοτρίωσή της για «δημόσιες ανάγκες» κ.ο.κ.

Στενός συντονισμός ΗΠΑ - Ισραήλ

Τα νέα απαράδεκτα μέτρα της ισραηλινής κυβέρνησης ανακοινώθηκαν μόλις λίγες μέρες πριν τη σημερινή συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντ. Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Αποτυπώνοντας τον στενό συντονισμό ΗΠΑ και Ισραήλ στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού και στη διαιώνιση της κατοχής, όπως και συνολικότερα στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων τους στην περιοχή, αυτή θα είναι η 6η συνάντηση Νετανιάχου και Τραμπ στις ΗΠΑ μετά την επανεκλογή του δεύτερου τον Γενάρη του 2025.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επίσης μεταβεί στην Ιερουσαλήμ τον περασμένο Οκτώβρη, μετά την ανακοίνωση της «εκεχειρίας» στη Γάζα.

Βασικό θέμα της νέας συνάντησης θα είναι οι «διαπραγματεύσεις με το Ιράν», όπως δήλωσε χθες ο Νετανιάχου, ωστόσο ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν και τα θέματα της Γάζας και συνολικότερα της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα δε με πηγή που επικαλούνται οι «Times of Israel», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η δεύτερη φάση της «εκεχειρίας» στη Γάζα «δεν προχωράει». Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι το Ισραήλ αναφέρει πως χρειάζεται νέα εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση στη Γάζα για να προχωρήσει το άθλιο σχέδιο Τραμπ για την περιοχή.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ΗΠΑ, ΕΕ και Βρετανία εμφανίζονται να απορρίπτουν τα νέα ισραηλινά μέτρα για ντε φάκτο προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, την ίδια ώρα που στηρίζουν με χίλιους τρόπους το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο και τη διαιώνιση της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.

Μέχρι χθες το βράδυ οι ΗΠΑ δεν είχαν επίσημη δημόσια τοποθέτηση για το θέμα, ενώ αξιωματούχος της κυβέρνησης περιορίστηκε να δηλώσει ανώνυμα ότι «όπως ο Πρόεδρος έχει δηλώσει ξεκάθαρα, δεν στηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μια σταθερή Δυτική Οχθη εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ και ανταποκρίνεται στον στόχο αυτής της κυβέρνησης να εδραιώσει την ειρήνη».

Η Βρετανία δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα την απόφαση του ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας να επεκτείνει τον ισραηλινό έλεγχο στη Δυτική Οχθη», προσθέτοντας πως «οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια αλλαγής της γεωγραφικής ή δημογραφικής σύνθεσης της Παλαιστίνης είναι εντελώς απαράδεκτη και θα ήταν ασυμβίβαστη με το Διεθνές Δίκαιο».

Αντίστοιχα, την «έντονη καταδίκη» τους για τα νέα ισραηλινά μέτρα εξέφρασαν η Γαλλία και η Γερμανία, με το Παρίσι να κάνει λόγο για «σοβαρή απειλή στη λύση των δύο κρατών».

«Βαθύτατη ανησυχία» σχετικά με τα νέα μέτρα εξέφρασε και ο γγ του ΟΗΕ, Αντ. Γκουτέρες.

Συνεχή τα ισραηλινά κατοχικά εγκλήματα

Την ίδια ώρα τα ισραηλινά κατοχικά εγκλήματα συνεχίζονται χωρίς τέλος.

Τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στην κεντρική Γάζα, ενώ άλλοι 4 σκοτώθηκαν από επιδρομή του κατοχικού στρατού σε κατοικία στην Πόλη της Γάζας.

Συνολικά από την έναρξη της «εκεχειρίας» τον περασμένο Οκτώβρη οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις την έχουν παραβιάσει πάνω από 1.600 φορές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 586 Παλαιστίνιους.

Στο ίδιο διάστημα έχουν εισέλθει μόνο 31.178 φορτηγά με βοήθεια, καύσιμα και προϊόντα, έναντι των 72.000 που προέβλεπε η συμφωνία «εκεχειρίας».

Στο δε μεθοριακό πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα της νότιας Γάζας με την Αίγυπτο, από τις 2 Φλεβάρη που ξανάνοιξε μέχρι τις 9 του μήνα είχε επιτραπεί από τις ισραηλινές αρχές η διέλευση σε μόλις 397 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες είναι οι σοβαρά ασθενείς που αργοπεθαίνουν περιμένοντας να περάσουν για να λάβουν την αναγκαία ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα με τα παραπάνω, συνεχίζονται οι επιδρομές, οι επιθέσεις και οι συλλήψεις από ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σε ένα νέο απαράδεκτο επεισόδιο, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι υπέγραψε ανάκληση της υπηκοότητας και εντολές απέλασης για δύο Αραβες Ισραηλινούς, οι οποίοι κατηγορούνται από το κατοχικό κράτος ότι διέπραξαν «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα τέτοιες αποφάσεις...