ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Στέλνει πετρέλαιο στο Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από χρόνια

Φορτίο αργού πετρελαίου στο Ισραήλ στέλνει η Βενεζουέλα, για πρώτη φορά μετά το 2020, με φόντο μια σειρά αναπροσαρμογές στις διεθνείς συμμαχίες της βενεζολάνικης αστικής τάξης, μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση τον Γενάρη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Bloomberg», το φορτίο μεταφέρεται στη Χάιφα, σε διυλιστήριο του ομίλου «Bazan».

Με βάση στοιχεία της «Kpler», το 2020 το Ισραήλ έλαβε περίπου 470.000 βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τα στρατιωτικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής και του Ανατολικού Ειρηνικού, στο όνομα της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών - στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης «Νότιο Δόρυ», που αποτελεί ένα ακόμα μέσο για την κυριαρχία των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Προχτές εξαπέλυσαν νέα επίθεση στον Ανατολικό Ειρηνικό, με στόχο σκάφος που - όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον - μετέφερε «ναρκω-τρομοκράτες», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα.

Τα θύματα αυτών των εξωδικαστικών εκτελέσεων που διεξάγουν οι ΗΠΑ, δήθεν για την αντιμετώπιση των δικτύων εμπορίας ναρκωτικών, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 121.

    

