ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ειδικό απεσταλμένο για επαφές με τη Ρωσία σχεδιάζει η ΕΕ

Τα ευρωπαϊκά μονοπώλια διεκδικούν θέση στο «τραπέζι» για τη «μοιρασιά της λείας» στην Ουκρανία

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί στα ευρωπαϊκά μονοπώλια μια θέση στο «τραπέζι» για τη μοιρασιά της λείας στην Ουκρανία, ηεξετάζει το ενδεχόμενο να διορίσει έναν «ειδικό απεσταλμένο» που θα έχει επαφές με τη Μόσχα. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας για μια διευθέτηση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, αποκλείοντας τα ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί, η ΕΕ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον πρώην Πρόεδρο της Φινλανδίας και νυν σύμβουλο της Κομισιόν, Σαούλι Νιινίστο, να ανοίξει μια «άμεση γραμμή» επικοινωνίας με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν, σύμφωνα με την ιταλική «La Repubblica». Ο Νιινίστο ως Πρόεδρος της Φινλανδίας και πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε καλές σχέσεις με τον Ρώσο Πρόεδρο. Επίσης συνέταξε το 2024 την έκθεση για την Αμυνα και Ασφάλεια της ΕΕ.

Η ιδέα έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων προς την ΕΕ να διορίσει ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία, μια πρόταση που διατύπωσε αρχικά ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλ. Στουμπ. Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για την επανέναρξη του διαλόγου με τη ρωσική ηγεσία, και η Γαλλία απέστειλε την περασμένη εβδομάδα έναν σύμβουλο στο Κρεμλίνο για διακριτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με την «La Repubblica», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, έχει πει σε αρκετούς ηγέτες ότι είναι πρόθυμη να συναντηθεί με τον Πούτιν πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι ηγέτες της ΕΕ είναι πιθανό να συζητήσουν πιθανούς υποψηφίους κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, παράλληλα με συνομιλίες για την ανταγωνιστικότητα. Αλλο όνομα που είχε αναφερθεί στα ιταλικά ΜΜΕ και από Ιταλούς αξιωματούχους είναι ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μ. Ντράγκι.

Οι πρώτες τεχνικές επαφές επιβεβαίωσαν «ότι η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη προς το παρόν», είπε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν σχετικά με τις επαφές που είχε ο διπλωματικός σύμβουλός του στη Μόσχα. «Αλλά κυρίως ξαναφτιάξαμε αυτούς τους διαύλους συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο», σημείωσε προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην αυριανή σύνοδο κορυφής.

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, δήλωσε χτες ότι θα προτείνει τη σύνταξη λίστας με όρους που η Ευρώπη θα θέσει στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για «τερματισμό» του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα, έστειλε μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα καλώντας τους να συνειδητοποιήσουν ότι για να υπάρξει συμφωνία «χρειάζεται οι Ευρωπαίοι να συμφωνήσουν». «Ως προς αυτό, έχουμε και εμείς όρους. Και πρέπει να θέσουμε τους όρους αυτούς», είπε.

Ρωσία: Οχι ένταξη στο ΝΑΤΟ και ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο βασικός όρος για μια «ειρηνευτική» συμφωνία είναι τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας διαμηνύει η Μόσχα, ενώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ, υπογράμμισε ότι μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, κατά τις ρώσικες εκτιμήσεις, έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη «στη θέση τους», αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση. Μετά από δυο γύρους συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι, τα αποτελέσματα είναι φτωχά και δεν υπάρχει πρόοδος ως προς το εδαφικό και τις «εγγυήσεις ασφαλείας».

«Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει: Ενταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ανάπτυξη στρατευμάτων ΝΑΤΟικών κρατών στην Ουκρανία. Επίσης να τερματιστεί η χρήση του ουκρανικού εδάφους για να εγείρονται απειλές για τη Ρωσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλ. Γκρουσκό, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ιζβέστια».

«Αναγνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας, όμως παράγοντας - κλειδί, φυσικά, είναι επίσης τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», εξήγησε.

«Στις δηλώσεις που γίνονται από ηγέτες της ΕΕ, ουδείς εξ αυτών μιλά περί εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί της όποιας συμφωνίας ειρήνης. Χωρίς αυτό, είναι αδύνατη οποιαδήποτε συμφωνία», συνέχισε ο Ρώσος διπλωμάτης.

Κοινή παραγωγή όπλων συμφώνησαν Γαλλία - Ουκρανία

Στο πλαίσιο των «εγγυήσεων ασφαλείας» προς την Ουκρανία η ΕΕ εξετάζει τρόπους για να ενσωματώσει την ένταξη της Ουκρανίας σε μια μελλοντική «ειρηνευτική» συμφωνία.

Χωρίς πλήρη ένταξη στην ΕΕ βραχυπρόθεσμα οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την άμεση παροχή στο Κίεβο της προστασίας που συνοδεύει την ένταξη στην ΕΕ, καθώς και την άμεση πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα μέλους, δήλωσαν πηγές στο Bloomberg.

Σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη, που η Ουκρανία επεξεργάζεται κυρίως με τις ΗΠΑ, προβλέπει ένταξη στην ΕΕ το 2027, με το Κίεβο να λαμβάνει ορισμένα οφέλη της ένταξης στο ενδιάμεσο διάστημα.

Η Ουκρανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2022 και έλαβε έγκριση για την έναρξη συνομιλιών ένταξης στο τέλος του 2023. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2024, αλλά η διαδικασία έχει «παγώσει» λόγω της Ουγγαρίας, η οποία μπλοκάρει το άνοιγμα ορισμένων διαπραγματευτικών κεφαλαίων.

Στις «εγγυήσεις ασφαλείας» εντάσσονται επίσης και συμφωνίες για συμπαραγωγή όπλων όπως αυτή που ανακοίνωσε χτες ο Ουκρανός υπουργός Αμυνας Μ. Φεντόροφ για κοινή παραγωγή με τη Γαλλία, μετά την επίσκεψη στο Κίεβο της Γαλλίδας ομολόγου του Κ. Βοτρέν.

«Περνάμε από τις απλές παραδόσεις στην κοινή παραγωγή και σε μακροπρόθεσμες λύσεις που ενισχύουν συστηματικά την άμυνά μας», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Η συνεργασία αυτή αφορά επίσης «την επιτάχυνση των παραδόσεων αεροσκαφών και τη συνέχιση της παραγωγής σε ποσότητες ρεκόρ βομβών AASM Hammer».

Το Κίεβο θέλει επίσης νέες παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T, πυραύλους εδάφους-αέρος Mistral και Crotale, πρόσθεσε.

Η Βοτρέν έκανε λόγο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας κυρίως στα drones και τα δεδομένα.

«Υβριδικός πόλεμος» αντί για μια «συμβατική επίθεση» στο ΝΑΤΟ

Η Ρωσία είναι απίθανο να εξαπολύσει συμβατική επίθεση εναντίον κρατών - μελών του ΝΑΤΟ τον επόμενο χρόνο, αλλά θα συνεχίσει με διάφορες μορφές «υβριδικού πολέμου» και δεν ενδιαφέρεται για «πραγματικές συνομιλίες» για την Ουκρανία, εκτιμά η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας που δημοσίευσε χτες την ετήσια έκθεσή της.

«Η Ρωσία θέτει μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς στόχους στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», επομένως εκμεταλλεύεται τις διαπραγματεύσεις ως «εργαλείο χειραγώγησης», επιδιώκοντας την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και την «εξαγορά χρόνου», σημείωσε η εσθονική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εσθονική έκθεση, το Κρεμλίνο έχει δώσει εντολή στα ρωσικά κρατικά θεσμικά όργανα να «προβάλλουν ανοιχτή διάθεση» για συνεργασία με τις ΗΠΑ. Κύριος στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, μια πορεία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για απευθείας πτήσεις και χορήγηση θεωρήσεων εισόδου (βίζες) στην επιχειρηματική ελίτ - καθώς και να διευκολύνει δραστηριότητες κατασκοπείας, επιχειρήσεις επιρροής και τη διακίνηση αγαθών που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Η Ρωσία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αφήνει να αιωρείται η προοπτική οικονομικών συμφωνιών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να μετριάσει τη στάση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια των πυρηνικών όπλων, για να διατηρήσει το καθεστώς της ως μεγάλη δύναμη καθώς δεν θα μπορέσει να συμβαδίσει με τους ρυθμούς των ΗΠΑ σε μια «κούρσα» εξοπλισμών.

Σύμφωνα με την εσθονική υπηρεσία πληροφοριών, μια επιλογή για τη Μόσχα είναι η δημιουργία ενός Ταμείου Ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο, χρηματοδοτούμενου από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στη Δύση, επιτρέποντας στη Μόσχα να επιβάλει ουσιαστικά τη θέλησή της στην Ουκρανία και να χρηματοδοτήσει εκστρατείες προπαγάνδας.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα της Μόσχας θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή για τους γείτονες ακόμη και μετά την πιθανή συμφωνία ειρήνης. Η Μόσχα εξακολουθεί να ελπίζει να περιορίσει τη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ κατά μήκος των συνόρων της - και «είναι πολύ πιθανό να προετοιμάζεται για μελλοντική σύγκρουση, ακόμη και καθώς συνεχίζεται ο πόλεμός της κατά της Ουκρανίας».

Η τακτική του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι να «διαιρέσει» το ρωσικό κεφάλαιο και να ενταθεί η οικονομική πίεση στη Ρωσία, που φαίνεται τώρα να αποδίδει.

Η παραγωγή πετρελαίου, σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική κυβέρνηση, έχει μειωθεί σταθερά και είναι απίθανο να ανακάμψει τα επόμενα χρόνια, αναφέρει η έκθεση. Γι' αυτόν τον λόγο, η απάντηση θα πρέπει να είναι η άσκηση ακόμη μεγαλύτερης οικονομικής πίεσης, όπως επιβολή μέτρων σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και απαγόρευση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

«Οι διαιρέσεις εντός της άρχουσας ελίτ σχετικά με την οικονομική πολιτική έχουν επίσης ενταθεί, με αποτέλεσμα οι διαφωνίες να εκτίθενται στο δημόσιο πεδίο όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας και τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας», υπογραμμίζεται.