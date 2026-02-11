ΙΡΑΝ

Οι ΗΠΑ απειλούν να στείλουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, αναφερόμενος στην «αντιμετώπιση» του Ιράν, και ενώ δεν έχει καθοριστεί ακόμα νέα συνάντηση, μετά από αυτή που έγινε την Παρασκευή στο Ομάν.

Δήλωσε μάλιστα ότι «έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μία ακόμα μπορεί να ακολουθήσει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Εκεί βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» με την ομάδα κρούσης του.

Ακόμα, αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση τον περασμένο Ιούνη σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο Τραμπ είπε πως «την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα (...) Υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους. Αυτήν τη φορά οι συνομιλίες είναι πολύ διαφορετικές».

Από την πλευρά του Ιράν ο Ε. Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, μπροστά και στη σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι «εναπόκειται στην Αμερική να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή».

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, βρέθηκε χθες στο Ομάν, όπου σε συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του σουλτανάτου διερεύνησαν «τρόπους για την επίτευξη μιας ισορροπημένης και δίκαιης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών (ΗΠΑ και Ιράν)».

Ακολούθως ο Λαριτζανί μετέβη για επαφές στο Κατάρ.

Ο δε Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί συζήτησε τηλεφωνικά τις εξελίξεις με τους ομολόγους του από Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία.