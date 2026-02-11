ΙΝΔΙΑ

Κινήσεις μείωσης του ρωσικού πετρελαίου εν μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Σε κινήσεις που δείχνουν κάποια μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου προχωρά η, εν μέσω διαπραγματεύσεων για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με τις, οι οποίες ενδέχεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτη.

Την Παρασκευή Νέο Δελχί και Ουάσιγκτον δημοσιοποίησαν μια κοινή δήλωση που επαναβεβαιώνει τη δέσμευση και θέτει το πλαίσιο και για διαπραγματεύσεις με στόχο μια ευρύτερη διμερή εμπορική συμφωνία.

Η κοινή δήλωση επιβεβαιώνει ότι η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας 500 δισ. δολαρίων σε βάθος πενταετίας, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, οπτάνθρακα, αεροσκαφών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, πολύτιμων μετάλλων και τεχνολογικών προϊόντων, ωστόσο δεν υπάρχει αναφορά ή δέσμευση ως προς το ρωσικό πετρέλαιο.

Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο ανακαλεί τους δασμούς 25% - 50%, αφού η Ινδία συμφώνησε να μετατοπίσει τις αγορές πετρελαίου της προς τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα. Ετσι οι δασμοί των ΗΠΑ μειώνονται στο 18% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το διάταγμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρακολουθούν την κατάσταση και θα εισηγηθούν την επαναφορά του δασμού εάν η Ινδία επανεκκινήσει την προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία, καθώς η Ουάσιγκτον διατηρεί την πίεση προς την Ινδία να περιορίσει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα.

Τα ινδικά διυλιστήρια αποφεύγουν ρωσικές παραγγελίες

Σε ένα τέτοιο φόντο, ινδικά διυλιστήρια, όπως «Indian Oil», «Bharat Petroleum», «Reliance Industries», αποφεύγουν τις προσφορές από εμπόρους για ρωσικό πετρέλαιο με φόρτωση τον Μάρτη και τον Απρίλη, μεταδίδει το Reuters, και αναμένεται να παραμείνουν μακριά από τέτοιες συναλλαγές για μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να κλειστεί μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν ήδη προγραμματίσει ορισμένες παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου για τον Μάρτη, ενώ άλλες εταιρείες διύλισης έχουν σταματήσει να αγοράζουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Σε μια «διπλωματική» απάντηση προχώρησε προχθές ο Ινδός ΥΠΕΞ, Βικράμ Μίσρι, όταν ρωτήθηκε αν η Ινδία «δεσμεύτηκε να σταματήσει άμεσα ή έμμεσα» την αγορά ρωσικού πετρελαίου: Η Ινδία δεν εξαρτάται από καμία μεμονωμένη πηγή αργού πετρελαίου, ούτε «σκοπεύει να εξαρτηθεί», εισάγοντας από «διάφορες πηγές» ανάλογα με τις «αντικειμενικές συνθήκες της αγοράς» και επιπλέον «τα εθνικά συμφέροντα» καθοδηγούν τόσο την κυβέρνηση όσο και τις ινδικές εταιρείες Ενέργειας.

Νέα μείωση της παραγωγής ρωσικού πετρελαίου

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας συρρικνώθηκε - για δεύτερο συνεχόμενο μήνα - τον Γενάρη, αποτυπώνοντας δυσκολίες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Η χώρα άντλησε κατά μέσο όρο 9,28 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, αριθμός κατά 46.000 βαρέλια/ημέρα χαμηλότερος από τα ήδη μειωμένα επίπεδα του Δεκέμβρη και κατά σχεδόν 300.000 βαρέλια/ημέρα χαμηλότερος από την ποσότητα που επιτρέπεται να παράγει η Ρωσία βάσει της συμφωνίας με τον ΟΠΕΚ.

Η μείωση της παραγωγής έρχεται καθώς η ποσότητα του ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται σε δεξαμενόπλοια συνεχίζει να αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι ορισμένα φορτία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν αγοραστές εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ.

Στις αρχές Φλεβάρη οι συσσωρευμένοι όγκοι ρωσικού αργού πετρελαίου στη θάλασσα έφτασαν τα 143 εκατ. βαρέλια, ποσότητα σχεδόν διπλάσια από τα περσινά επίπεδα.

Με την Ινδία να μειώνει τις αγορές, ορισμένα δεξαμενόπλοια κατευθύνονται τώρα προς την Κίνα, αλλά μένει να φανεί πόσο ρωσικό πετρέλαιο μπορεί να απορροφήσει η κινεζική αγορά.

Η Ινδία κατάσχεσε τρία δεξαμενόπλοια για λαθρεμπόριο

Στο μεταξύ, στο πρώτο σημάδι ότι το Νέο Δελχί σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό, ιρανικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Τα τρία τάνκερ κατασχέθηκαν την Παρασκευή στα ανοικτά της Βομβάης από την ακτοφυλακή, η οποία ανακοίνωσε ότι «εξάρθρωσε ένα διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου πετρελαίου» και ότι τα πλοία αυτά «αλλάζουν συχνά ταυτότητα».

Είναι η πρώτη φορά που το Νέο Δελχί προβαίνει σε τέτοια ενέργεια, σύμφωνα με πηγές κοντά στον ινδικό ναυτιλιακό κλάδο, και έρχεται καθώς ΗΠΑ και Ευρώπη υιοθετούν πιο σκληρή στάση απέναντι σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Η ακτοφυλακή δεν ανέφερε τα ονόματα των πλοίων που κατάσχεσε, αλλά δημοσίευσε φωτογραφίες τους. Οι φωτογραφίες ταιριάζουν με παλαιότερες εικόνες των «Chiltern», «Asphalt Star» και «Stellar Ruby» στην πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic.

Η πλατφόρμα TankerTracker.com αναγνώρισε τα πλοία μέσω του αριθμού IMO. Και στα τρία πλοία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον πέρυσι λόγω των δεσμών τους με το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

Ελλάδα και Μάλτα διαφωνούν με την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου

Η Ελλάδα και η Μάλτα εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την πλήρη απαγόρευση από την ΕΕ των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων και των εμπορευματικών μεταφορών, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Το ελληνικό εφοπλιστικό κεφαλαίο έχει σημαντικό μερίδιο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση - όπως και η μαλτέζικη - έθεσε το ζήτημα σε συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ, όπου παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι η Ελλάδα και η Μάλτα εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «επηρεάσει αρνητικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης και να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές Ενέργειας».

Οπως έχει δηλώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσ. φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο του 20ού πακέτου κυρώσεων, η ΕΕ σκοπεύει να αντικαταστήσει το αναποτελεσματικό ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση της μεταφοράς του. Το προτεινόμενο μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί από κοινού με τις χώρες του G7, κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.