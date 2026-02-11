Τετάρτη 11 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Εκατοντάδες απολύσεις στη «Washington Post»

Την αποχώρησή του ανακοίνωσε το Σάββατο ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της «Washington Post», Γουίλ Λιούις, μετά τις μαζικές απολύσεις στην εφημερίδα, η οποία ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος.

Ο Τζεφ Ντ'Ονόφριο, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου στη «Washington Post».

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι της «Post» απολύθηκαν, στις σαρωτικές περικοπές που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ τους το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της στο εξωτερικό και του αθλητικού τμήματος.

Οι «New York Times» ανέφεραν ότι απολύθηκαν περίπου 300 από τους 800 δημοσιογράφους της «Post». Ολο το προσωπικό της εφημερίδας στη Μέση Ανατολή απολύθηκε, όπως και ο ανταποκριτής της στην Ουκρανία με έδρα το Κίεβο. Τα τμήματα αθλητικών, γραφικών και τοπικών ειδήσεων μειώθηκαν δραστικά και το καθημερινό podcast της εφημερίδας, «Post Reports», ανεστάλη.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την περασμένη Πέμπτη μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας, στο κέντρο της Ουάσιγκτον.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κινήσεις μείωσης του ρωσικού πετρελαίου εν μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ
Ειδικό απεσταλμένο για επαφές με τη Ρωσία σχεδιάζει η ΕΕ
 Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου με φόντο τα μέτρα «ντε φάκτο κυριαρχίας» στη Δυτ. Οχθη
Εχουν βγει «μαχαίρια» ενόψει της αυριανής Συνόδου για την ανταγωνιστικότητα
 Τον Απρίλη αναμένεται η συνάντηση Τραμπ - Σι
 Διεθνιστική αποστολή του ΠΑΜΕ στην Κούβα
 Κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους στους σιδηρόδρομους
 Πολύνεκρα εργατικά δυστυχήματα σε Κίνα και Ινδία
 Οι ΗΠΑ απειλούν να στείλουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή
 Στέλνει πετρέλαιο στο Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από χρόνια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ