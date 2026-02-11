ΗΠΑ

Εκατοντάδες απολύσεις στη «Washington Post»

Την αποχώρησή του ανακοίνωσε το Σάββατο ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της «Washington Post», Γουίλ Λιούις, μετά τις μαζικές απολύσεις στην εφημερίδα, η οποία ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος.

Ο Τζεφ Ντ'Ονόφριο, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου στη «Washington Post».

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι της «Post» απολύθηκαν, στις σαρωτικές περικοπές που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ τους το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της στο εξωτερικό και του αθλητικού τμήματος.

Οι «New York Times» ανέφεραν ότι απολύθηκαν περίπου 300 από τους 800 δημοσιογράφους της «Post». Ολο το προσωπικό της εφημερίδας στη Μέση Ανατολή απολύθηκε, όπως και ο ανταποκριτής της στην Ουκρανία με έδρα το Κίεβο. Τα τμήματα αθλητικών, γραφικών και τοπικών ειδήσεων μειώθηκαν δραστικά και το καθημερινό podcast της εφημερίδας, «Post Reports», ανεστάλη.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την περασμένη Πέμπτη μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας, στο κέντρο της Ουάσιγκτον.