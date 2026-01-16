ΡΙΑΝΤ - ΑΝΤΕΝ.- Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χτες σειρά νέων αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη νότια Υεμένη, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων, έχοντας εξασφαλίσει την αποχώρηση των ΗΑΕ και των αυτονομιστών που υποστήριζαν, κάνοντας τα τελευταία χρόνια κουμάντο στην περιοχή.

ΚΑΜΠΑΛΑ.- Οι χτεσινές προεδρικές εκλογές στην Ουγκάντα σημαδεύτηκαν από διακοπή του ίντερνετ, αυξημένα μέτρα κρατικής ασφάλειας και μεγάλες ουρές έξω από εκλογικά τμήματα, με τον 82χρονο Πρόεδρο Γιοβέρι Μουσεβένι να διεκδικεί έβδομη θητεία έναντι του 43χρονου ηγέτη της αντιπολίτευσης, Μπόμπι Γουάιν, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Επέστρεψαν χτες το πρωί στη Γη μέσω της διαστημικής κάψουλας Crew Dragon της «SpaceX» οι τέσσερις αστροναύτες της NASA, λόγω ιατρικού προβλήματος που αντιμετώπισε ένας απ' αυτούς. Το ταξίδι επιστροφής στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κράτησε 10 ώρες και το Crew Dragon προσθαλασσώθηκε λίγο μετά τις 10.40 π.μ. (ώρα Ελλάδας) ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.