ΜΑΔΡΙΤΗ.- Οπως έγινε γνωστό, το βράδυ του Σαββάτου ξέσπασε φωτιά σε εστιατόριο της Μαδρίτης που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα. Το περιστατικό σημειώνεται σχεδόν 2 βδομάδες από την πολύνεκρη τραγωδία στο κλαμπ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου αποδείχτηκε ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανύπαρκτα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για εστιατόριο όπου γίνονταν διάφορα σόου με τη χρήση πυροτεχνημάτων, πήρε φωτιά μια κουρτίνα αρχικά και ευτυχώς το προσωπικό κατάφερε να την περιορίσει σύντομα.

ΚΑΜΠΑΛΑ.- Στις κάλπες καλούνται σήμερα, Πέμπτη, εκατομμύρια Ουγκαντέζοι πολίτες για να εκλέξουν νέο Πρόεδρο. Μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων είναι ο απερχόμενος 81χρονος Πρόεδρος Γιοβέρι Μουσεβένι, που διεκδικεί έβδομη τετραετή προεδρική θητεία και ο 43χρονος Μπόμπι Γουάιν, που στις εκλογές του 2021 είχε έρθει δεύτερος με 35% και κατηγορεί τον Μουσεβένι πως επιδιώκει την επανεκλογή του με νοθεία για να συνεχίσει «μία δικτατορία άνω των 40 ετών».

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών εγκαινίασε χτες έναν λογαριασμό στο Tik Tok για να προβάλει τις συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών, σε μία προφανή απόπειρα της κυβέρνησης του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να προσελκύσει υποστηρικτές από το ακροδεξιό ακροατήριο του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, που έρχεται πρώτος εδώ και μήνες σε διάφορες δημοσκοπήσεις. Ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου ονομάζεται «Secure Borders UK». Αργότερα χτες το μεσημέρι σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν πάνω από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα. Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Ο αμερικανικός όμιλος «Saks Global», ιδιοκτήτης των μεγάλων καταστημάτων ειδών πολυτελείας Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, κήρυξε χτες πτώχευση για να υπαχθεί στην προστασία του πτωχευτικού νόμου. Είναι η πρώτη κατάρρευση μεγάλης εταιρείας του λιανεμπορίου μετά την πανδημία και συμβαίνει μόλις έναν χρόνο μετά τη συγχώνευση των τριών κάτω από την ίδια στέγη.