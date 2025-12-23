ΛΟΝΔΙΝΟ.- Υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση με την ΕΕ τάχθηκε χτες ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Ουές Στρίτινγκ, λίγες βδομάδες αφότου αρνήθηκε ότι σχεδίαζε εσωκομματική ανατροπή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, αρχηγού των Εργατικών. Παρ' όλα αυτά, ο Στρίτινγκ απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ.

ΑΓΚΥΡΑ.- Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών (ΜΙΤ) δήλωσαν ότι συνέλαβαν «μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν» άτομο, φερόμενο ως στέλεχος του «Ισλαμικού Κράτους», που σχεδίαζε «επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχο αμάχους σε Αφγανιστάν, Πακιστάν, Τουρκία και Ευρώπη». Στην περιοχή δρα η οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος στο Κορασάν», του οποίου η «αντιμετώπιση» αξιοποιείται σε μια σειρά «αντιτρομοκρατικούς» σχεδιασμούς.

ΤΟΚΙΟ.- Οι τοπικές αρχές στην περιφέρεια Νιγκάτα (ιαπωνική νήσος Χονσού) ενέκριναν την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Kashiwazaki - Kariwa, ο οποίος θεωρείται από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Ο σταθμός βρίσκεται περίπου 220 χλμ. βορειοδυτικά του Τόκιο και ήταν ένας από τους 54 αντιδραστήρες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011. Θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που θα επαναλειτουργήσει υπό τη διαχείριση της «Tokyo Electric Power Company» (TEPCO), της ίδιας εταιρείας που λειτουργούσε το εργοστάσιο της Φουκουσίμα.

ΜΑΔΡΙΤΗ.- Ηττα υπέστη το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισπανίας (PSOE) στις πρόωρες περιφερειακές εκλογές στην Εστρεμαδούρα, με φόντο σκάνδαλα διαφθοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης που έχουν βγει στην επιφάνεια τους τελευταίους μήνες, βαραίνοντας στελέχη της κυβέρνησης και του PSOE. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) επικράτησε λαμβάνοντας το 43% των ψήφων και 29 από τις 65 έδρες στο περιφερειακό κοινοβούλιο (από 28 στο απερχόμενο). Το PSOE, στην περιφέρεια που θεωρείται «κάστρο» του, έλαβε 18 έδρες (από 28) και ποσοστό λίγο κάτω από το 26%, χάνοντας περίπου 14%. Το ακροδεξιό «Vox» έλαβε το 17% των ψήφων και 11 έδρες, από 5 το 2023. Το αποτέλεσμα καθιστά πιθανή μια συγκυβέρνηση ΡΡ - «Vox».