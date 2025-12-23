ΗΠΑ

Ανάκληση δεκάδων πρεσβευτών και διπλωματών

Σε ένα ακόμα επεισόδιο που αποτυπώνει την ένταση των ενδοαστικών αντιθέσεων στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε τις τελευταίες μέρες δεκάδες Αμερικανούς πρεσβευτές και άλλους ανώτερους διπλωμάτες.

«Ενας πρεσβευτής είναι προσωπικός εκπρόσωπος του Προέδρου, και είναι δικαίωμα του Προέδρου να εξασφαλίσει ότι στα κράτη αυτά υπάρχουν άτομα που προωθούν την ατζέντα του America First», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο πρακτορείο Reuters.

Οι διπλωμάτες αυτοί υπηρετούσαν σε μικρότερες χώρες, όπου ο κορυφαίος εκπρόσωπος των ΗΠΑ παραδοσιακά προέρχεται από την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων.

Την ίδια ώρα, οι αντιθέσεις και οι διεργασίες στο αστικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ τροφοδοτούνται και από τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ σε ό,τι αφορά στη μερική δημοσιοποίηση στοιχείων, εγγράφων και φωτογραφιών από το αρχείο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή, Τζέφρι Επστιν.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη, καθώς πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν έχουν λογοκριθεί, ενώ και φωτογραφίες έχουν διαγραφεί.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε τις ενέργειες αυτές, με τον υφυπουργό Τοντ Μπλανς να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση δεν λογοκρίνει τις πληροφορίες που αφορούν τον Ντ. Τραμπ.

Μεγάλο μπλακάουτ στο Σαν Φρανσίσκο

Στο σκοτάδι βυθίστηκε το βράδυ του Σαββάτου το 30% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο μετά από κατάρρευση του συστήματος, κυρίως λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού αλλά και εξαιτίας πυρκαγιάς σε υποσταθμό της εταιρείας ηλεκτρισμού Pacific Gas and Electric.

Χωρίς ρεύμα έμειναν για πολλές ώρες πάνω από 130.000 σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ περίπου 30.000 είδαν τα προβλήματα να συνεχίζονται και την Κυριακή.

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ανάγκασαν την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αυτόνομης οδήγησης αυτοκινήτων Waymo να σταματήσει τις υπηρεσίες αφήνοντας «παγωμένα» στη μέση δρόμων και λεωφόρων τα αυτόνομα οχήματα, μέσα στα οποία υπήρχαν και επιβάτες.