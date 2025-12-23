ΣΥΡΙΑ

Μπαράζ αμερικανικών επιδρομών και ισραηλινών χερσαίων «επιχειρήσεων»

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου από αμερικανικά και ιορδανικά αεροσκάφη σε πάνω από 70 στόχους του «Ισλαμικού Κράτους» στην κεντρική Συρία, με εντολή της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού, ως αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσε πριν μια βδομάδα τζιχαντιστής των συριακών κρατικών δυνάμεων ασφαλείας - που μετά προσδιορίστηκε ως «μέλος» του «Ισλαμικού Κράτους» - προκαλώντας τον θάνατο τριών Αμερικανών, και συγκεκριμένα δύο νεαρών στρατιωτών και ενός διερμηνέα.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία στις 19 και 20 Δεκέμβρη ονομάστηκε επιχείρηση «Καταιγίδα Χόκι». Στελέχη του Πενταγώνου χαρακτήρισαν την επιχείρηση «αποφασιστικό μήνυμα» σε θέσεις τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει σε ανάρτησή του στο «Truth Social»: «Οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν οχυρά του ISIS στη Συρία, ένα μέρος βουτηγμένο στο αίμα, που έχει πολλά προβλήματα, αλλά ένα μέρος που έχει λαμπρό μέλλον αν το ISIS μπορέσει να εξαλειφθεί».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν η εξάλειψη τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», των υποδομών και των εγκαταστάσεων όπλων του στη Συρία, προσθέτοντας: «Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου - είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας».

Στο φόντο αυτών των επιθέσεων - και ενώ είχε προηγηθεί η πλήρης άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας - έφθασαν χτες στη Δαμασκό οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραχίμ Καλίν, προκειμένου να συναντήσουν τους Σύρους ομολόγους τους και τον τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα.

Αναφερόμενο στην πρωινή συνάντηση του Σαράα με τους Φιντάν και Γκιουλέρ, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι «συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και εξέτασης των τελευταίων περιφερειακών εξελίξεων». Παρόντες στη συνάντηση των Τούρκων υπουργών με τον τζιχαντιστή «Πρόεδρο» ήταν και οι Σύροι ομόλογοί τους, ο υπουργός Εξωτερικών Ασαντ Χασάν Αλ Σαϊμπάνι και ο υπουργός Αμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, καθώς επίσης ο επικεφαλής των συριακών μυστικών υπηρεσιών Χουσεΐν Αλ Σαλάμα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στόχος αυτών των διαβουλεύσεων ήταν να γίνει συνολική αποτίμηση των εξελίξεων στη Συρία και των διμερών σχέσεων Αγκυρας - Δαμασκού έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ Ασαντ. Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου «να βρεθούν οι πρόοδοι» στην εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μάρτη 2025 που είχε ανακοινωθεί ανάμεσα στον Σαράα και στον Κούρδο ηγέτη των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), Μαζλούμ Αμπντι, με στόχο τον αφοπλισμό και τη διάλυσή τους, προκειμένου να ενταχθούν στον συριακό τακτικό στρατό.

Αλλο θέμα στην ατζέντα των τουρκο-συριακών διαβουλεύσεων ήταν η πρόσφατη ένταξη της Συρίας στον «διεθνή συνασπισμό» των ΗΠΑ κατά του «Ισλαμικού Κράτους», όπως και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ.

Χτες το βράδυ, μετά τις συναντήσεις στη Δαμασκό, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν δήλωσε ότι οι υπό κουρδική ηγεσία δυνάμεις SDF δεν έχουν καμία πρόθεση να ενταχθούν στον συριακό στρατό μέχρι τις 31 Δεκέμβρη. Ο Φιντάν κατηγόρησε τις SDF ότι διεξάγουν επιχειρήσεις σε συντονισμό με το Ισραήλ, τόνισε δε πως και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό.

Συγκρούσεις σε Χαλέπι και νότια Συρία

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά από πληροφορίες για συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος των τζιχαντιστών και σε μαχητές των SDF στο Χαλέπι.

Το συριακό πρακτορείο SANA, που ελέγχεται από το καθεστώς των τζιχαντιστών, μετέδωσε ότι μαχητές των SDF εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των συριακών δυνάμεων ασφαλείας κοντά στους κόμβους Sheihan και Lairmoun στο Χαλέπι.

Σε αυτές τις επιθέσεις, αναφέρει το SANA, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν από κουρδικά πυρά.

Από την πλευρά τους οι SDF επιρρίπτουν την ευθύνη σε «φράξιες προσκείμενες στην κυβέρνηση» και αναφέρουν ότι 2 μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας και 5 άμαχοι τραυματίστηκαν.

Δημοσιογράφος του «Al Jazeera» συνέδεσε τις χτεσινές συναντήσεις των τριών Τούρκων αξιωματούχων στη Δαμασκό με τις συγκρούσεις στο Χαλέπι, επισημαίνοντας πως ήταν ο «καταλύτης» για τις συγκρούσεις αυτές. «Εχουμε ακούσει αναφορές για σφοδρούς πυροβολισμούς, ακόμα και για βομβαρδισμούς», είπε.

Με διαφορά λίγων ωρών αναφέρθηκαν συγκρούσεις και στη νότια Συρία, μεταξύ Δρούζων (ορισμένοι εκ των οποίων συνεργάζονται με το Ισραήλ) και τζιχαντιστών των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι νέες ισραηλινές επιχειρήσεις

Το Σάββατο, για άλλη μια φορά, ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν με τεθωρακισμένα σε μεθοριακά χωριά της νότιας Συρίας, εγκαθιστώντας προσωρινά «σημεία ελέγχου» και διενεργώντας αυθαίρετα «ελέγχους» σε όσους περνούσαν από εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο απήχθη από στρατιώτες της «Ταξιαρχίας Γκολάν» ένας Σύρος πολίτης, ως ύποπτος για μέλος του «Ισλαμικού Κράτους», και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για «ανάκριση». Ανάλογες επιχειρήσεις επαναλήφθηκαν την Κυριακή. Εκτιμάται ότι μέσα στον Δεκέμβρη οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει 42 χερσαίες εισβολές στη νοτιοδυτική Συρία, κυρίως στο κυβερνείο της Κουνέιτρα.