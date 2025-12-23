ΑΡΜΕΝΙΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Η πρώτη εμπορική συναλλαγή μετά από 30 χρόνια σύγκρουσης

Η πρώτη εμπορική συναλλαγή μετά από πάνω από 30 χρόνια ιμπεριαλιστικών πολέμων και αντιπαραθέσεων σημειώθηκε μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, αφού επιτεύχθηκε ένας προσωρινός συμβιβασμός μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Τουρκίας, του Ιράν και άλλων δυνάμεων που ανταγωνίζονται στον νότιο Καύκασο για δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Αζέρικα καύσιμα εισήλθαν στην Αρμενία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αρμένιος υπουργός Οικονομίας, χαιρετίζοντας το γεγονός ως ένα «ιστορικό βήμα προς την επίλυση αυτής της σύγκρουσης» για τον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, που το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε τον έλεγχό του με τον πόλεμο του 2023.

Ενα τρένο που μετέφερε 1.300 τόνους βενζίνης παραγωγής Αζερμπαϊτζάν έφτασε στην Αρμενία μέσω Γεωργίας, δήλωσε ο Αρμένιος υπουργός.

Τον Αύγουστο η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν ένα σχέδιο συμφωνίας στην Ουάσιγκτον, υπό την διαμεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου, στο οποίο δεσμεύονται «να σταματήσουν οριστικά κάθε σύγκρουση».

Τον Οκτώβρη ο Αζέρος Πρόεδρος Ι. Αλίεφ ήρε όλους τους περιορισμούς στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων προς την Αρμενία. Η αρμενική κυβέρνηση χαιρέτισε αυτήν τη συμφωνία ως «σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία».