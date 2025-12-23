ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Σχεδιάζεται συνάντηση με μεσολάβηση ASEAN

Συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων από Ταϊλάνδη και Καμπότζη ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αύριο, μετά από συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ενωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και ενώ ο νέος γύρος εντάσεων μεταξύ των δύο κρατών μπήκε στην τρίτη εβδομάδα.

Ο Ταϊλανδός ΥΠΕΞ Σ. Πουανγκκετκεό δήλωσε ότι η κατάπαυση πυρός που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβρη, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, συνήφθη «βιαστικά». Οπως είπε «βιαστήκαμε να κάνουμε την (κοινή) δήλωση. Επειδή οι ΗΠΑ ήθελαν η δήλωση να υπογραφεί εγκαίρως για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μπανγκόκ θέλει μια «αληθινή κατάπαυση του πυρός» και ότι αυτή «δεν μπορεί απλώς να ανακοινωθεί, χρειάζεται συζήτηση».

Υποστήριξε δε ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα εμπλέκονται στην απόφαση για συνάντηση, αλλά ότι Ταϊλάνδη και Καμπότζη είναι αυτές που «εργάζονται για την επίλυση των ζητημάτων».

Λίγο αργότερα, πάντως, το υπουργείο Αμυνας της Καμπότζης ανακοίνωσε ότι ο ταϊλανδέζικος στρατός έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να βομβαρδίσουν ζώνες στις επαρχίες Σιεμ Ριπ και Πρι Βιχέαρ. Είχε προηγηθεί και καταγγελία της Πνομ Πενχ ότι από ταϊλανδέζικα πυρά τραυματίστηκε κοντά στη μεθόριο και Κινέζος πολίτης.