ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Επιθέσεις του Ισραήλ και το μαρτύριο της πείνας

Tα βάσανα των περίπου 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν τέλος. Καθημερινά συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί που παραβιάζουν την εκεχειρία, ενώ παραμένουν οι ασφυκτικοί περιορισμοί στην προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Από τις επιθέσεις του τελευταίου 24ωρου, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 12 και των τραυματιών σε επτά. Φρίκη προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής ισραηλινή επίθεση σε σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στη Γάζα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι αμάχων.

Ο νέος συνολικός απολογισμός των θυμάτων της ισραηλινής επιθετικότητας στη Γάζα ανέφερε χτες τουλάχιστον 70.937 νεκρούς και πάνω από 171.192 τραυματίες. Ο αριθμός των θυμάτων από την έναρξη της εύθραυστης «εκεχειρίας» της 10ης Οκτώβρη έως χτες ανέφερε 405 νεκρούς και 1.115 τραυματίες.

Στο φόντο αυτό, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) του ΟΗΕ Τέντρος Γκεμπρεγέσους επισήμανε πως από τους 1,6 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, τουλάχιστον 100.000 παιδιά και 37.000 εγκυμονούσες και λεχώνες αντιμετωπίζουν κίνδυνο οξύ υποσιτισμού έως τον Απρίλιο του 2026, αφού πάνω από το 50% των ιατρικών υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας υπολειτουργεί και αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό, ιατρικά αναλώσιμα και φάρμακα.

Παράλληλα, οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF) προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι τα νέα ισραηλινά μέτρα που αφορούν την εγγραφή των διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη «διακυβεύουν σοβαρά τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς εάν δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως την 1η Ιανουαρίου θα εμποδιστούν οι εκεί δραστηριότητές τους.

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για 19 εποικισμούς στη Δυτική Οχθη

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενέκρινε την Κυριακή την οικοδόμηση 19 νέων εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική Οχθη, αυξάνοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό εποικισμών που έχουν πάρει έγκριση την τελευταία τριετία.

Η εξέλιξη προκάλεσε μεταξύ άλλων την έντονη αντίδραση του Αραβικού Συνδέσμου, που παρατήρησε πως πρόκειται για «κατάφωρη πρόκληση» στη «διεθνή συναίνεση κατά της εποικιστικής δραστηριότητας» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου «που επιβεβαιώνει πόσο παράνομοι είναι οι εποικισμοί». Σε γραπτή δήλωση του γενικού γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Αμπούλ Γκάιτ επισημαίνεται επίσης πως απώτερος στόχος του νέου σχεδίου των 19 εποικισμών είναι «η αποτροπή ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους με γεωγραφική, εδαφική συνέχεια» και αυτό «αντανακλά την επιρροή εξτρεμιστών εντός Ισραήλ».

Παζάρια σε Μαϊάμι και Κωνσταντινούπολη

Στο μεταξύ οι διαβουλεύσεις στελεχών της Χαμάς με Τούρκους αξιωματούχους συνεχίζονται ενόψει σχεδιασμών των ΗΠΑ για τη δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, και άλλα στελέχη συναντήθηκαν την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίλ, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ που συμπεριλαμβάνει και τον αφοπλισμό της οργάνωσης, στον οποίο αντιστέκεται η ηγεσία της και αναζητά «εναλλακτικούς» τρόπους. Σύμφωνα με τουρκικές κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν και τα επόμενα βήματα που θα γίνουν ώστε να αποτραπούν οι παραβιάσεις της εκεχειρίας εκ μέρους του Ισραήλ.

Ενα 24ωρο πριν, το Σάββατο 20/12, συναντήθηκαν στο Μαϊάμι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας εξετάζοντας τα επόμενα βήματα στο σχέδιο Τραμπ. Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρεται πως εξετάστηκαν «επόμενα βήματα στη σταδιακή εφαρμογή του Συνολικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα» και πως τις επόμενες βδομάδες θα γίνουν «περαιτέρω διαβουλεύσεις για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης».

Οι τέσσερις χώρες κάλεσαν επιπλέον το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ συμπεριλαμβάνεται η εγκαθίδρυση ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα επιβλέπει τους πόρους και τη διαχείρισή τους για την ανοικοδόμηση, ο «αφοπλισμός της Χαμάς» και η «αποχώρηση» του ισραηλινού στρατού από περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Τη Δευτέρα το απόγευμα από τη Δαμασκό ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις που έγιναν το Σάββατο στο Μαϊάμι, προβλέποντας ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα θα αρχίσει στις αρχές του 2026.

Πολεμικές ιαχές κατά Χαμάς και Χεζμπολάχ

Στο φόντο αυτών των διαβουλεύσεων, ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ πραγματοποίησε αυτές τις μέρες ακόμη μία επίσκεψη στο Ισραήλ, ζητώντας την Κυριακή «στρατιωτική δράση» όχι μόνο κατά της Χαμάς αλλά και κατά της Χεζμπολάχ, σε περίπτωση που δεν αφοπλιστούν αμφότερες για να διευκολύνουν τα περαιτέρω σχέδια του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.

«Είναι μακρύς και βάρβαρος πόλεμος, αλλά δεν θα επιτύχουμε (...) όσο η Χαμάς δεν έχει αποκλειστεί από το μέλλον της Γάζας και όσο δεν έχει αφοπλιστεί» είπε ο Γκρέιαμ σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ, καλώντας τον Πρόεδρο Τραμπ «να αφήσει το Ισραήλ να αποτελειώσει τη Χαμάς».

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός πάντως συνεχίζει να παραβιάζει σταθερά όχι μόνο την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα αλλά και στον Λίβανο. Βομβάρδισε την Κυριακή ξανά περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν Λιβανέζο που χαρακτήρισε «μέλος» της Χεζμπολάχ και τραυματίζοντας άλλον έναν.

Ενα 24ωρο μετά, η λιβανέζικη εφημερίδα «Al Akhbar» που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, επικαλούμενη στελέχη της οργάνωσης ανέφερε πως δεν θα παραδοθεί «ούτε μία σφαίρα βορείως του ποταμού Λιτάνι», επισημαίνοντας ότι η συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024 με το Ισραήλ δεν προβλέπει τον αφοπλισμό της βορείως του ποταμού Λιτάνι αλλά μόνο νότια έως τα σύνορα με το κράτος - δολοφόνο.

Το Σάββατο πάντως ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε πως η πρώτη φάση αφοπλισμού όλων των οργανώσεων (και της Χεζμπολάχ) νοτίως του ποταμού Λιτάνι έως τα σύνορα με το Ισραήλ τείνει να ολοκληρωθεί «τις επόμενες λίγες μέρες» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το κρατικό μονοπώλιο όπλων αποκλειστικά στον στρατό της χώρας μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Ο Σαλάμ πρόσθεσε επίσης πως η δεύτερη φάση του σχεδίου θα καλύψει τις περιοχές μεταξύ των ποταμών Λιτάνι και Αουάλι στον Νότιο Λίβανο, πως η τρίτη φάση θα καλύψει τις περιοχές μεταξύ της πρωτεύουσας Βηρυτού, του όρους Λιβάνου και η τέταρτη την κοιλάδα Μπεκάα.

Παράλληλα χτες ο Ιταλός υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροσέτο επισκεπτόμενος τη Βηρυτό εξέφρασε το ζωηρό ενδιαφέρον της χώρας του να διατηρήσει «στρατιωτική παρουσία» στον Λίβανο και μετά την εκπνοή της θητείας της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL, που έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, την παραίτηση του Νετανιάχου ζήτησε χτες ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, κατηγορώντας το πρωθυπουργικό γραφείο για «προδοσία» στην υπόθεση Qatargate, μετά τις νέες αποκαλύψεις του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού i24news πως στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου πληρώνονταν από το εμιράτο του Κατάρ για να προωθεί τα συμφέροντά του.