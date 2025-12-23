ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας

Σεστα ανοικτά τηςπροχώρησαν το περασμένο Σάββατο οι, σφίγγοντας τον κλοιό ενάντια στον λαό της χώρας και τους λαούς όλης της Λατινικής Αμερικής, καθώς ηκλιμακώνει τη στρατιωτική κινητικότητα και τις απειλές, με στόχο την «υπεροχή των ΗΠΑ» στην αμερικανική ήπειρο.

Μετά από αντίστοιχη κατάσχεση στις 10 Δεκέμβρη, αυτή τη φορά κατασχέθηκε πλοίο που φέρεται να φόρτωσε στη Βενεζουέλα υπό το όνομα «Crag» περίπου 1,8 εκατομμύριο βαρέλια βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου που προορίζονταν για την Κίνα.

Σύμφωνα με έγγραφα που το Reuters δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του, το αργό αγόρασε η «Satau Tijana Oil Trading», που διαμεσολαβεί σε πωλήσεις της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας PDVSA προς ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια.

Το πλοίο αναχαιτίστηκε ανατολικά των Μπαρμπάντος, στην Καραϊβική, ενώ η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, διαμήνυσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την παράνομη διακίνηση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκω-τρομοκρατίας στην περιοχή».

Χτες, η αμερικανική ακτοφυλακή φερόταν να καταδιώκει και τρίτο πετρελαιοφόρο, που όπως δήλωνε (ανώνυμα) κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters ανήκε επίσης στον «σκιώδη στόλο» με τον οποίο η Βενεζουέλα επιχειρεί να «παρακάμψει» κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί μονομερώς από τις ΗΠΑ.

Το πρακτορείο επικαλούνταν και δηλώσεις άλλου αξιωματούχου, σύμφωνα με τις οποίες οι «αναχαιτίσεις» τέτοιων σκαφών μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές - «συμπεριλαμβανομένης της πλεύσης ή της πτήσης κοντά σε πλοία που προκαλούν ανησυχία».

Το τρίτο πλοίο φερόταν να είναι το «Bella 1», μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού, που προστέθηκε πέρυσι στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και φέρεται στο παρελθόν να έχει χρησιμοποιηθεί και για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Επιστολή Μαδούρο στα μέλη του ΟΗΕ

Χτες, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έγινε γνωστό ότι απέστειλε επιστολή στους αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, καθώς και στα 194 έθνη που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας για την κλιμάκωση της επιθετικότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που - όπως σημείωσε - «απειλεί να αποσταθεροποιήσει την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής και τη διεθνή έννομη τάξη».

Σύμφωνα με το Telesur, ο Μαδούρο κατήγγειλε στην επιστολή ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον παραβιάζουν περιφερειακές συμφωνίες που ανακηρύσσουν την Καραϊβική «Ζώνη Ειρήνης» και έδαφος απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ θα επιδράσει αρνητικά στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και τη σταθερότητα των διεθνών αγορών.

Ζήτησε δε την ενεργοποίηση πολυμερών μηχανισμών για τη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της.

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Νέες αντιδράσεις από Πεκίνο και Μόσχα

Το νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρο επέκρινε η Κίνα, που μέσω του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ της, Λι Τζιαν, μίλησε για «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υποστηρίζοντας ότι η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα να αναπτύσσει σχέσεις με άλλες χώρες και ότι η Κίνα είναι αντίθετη σε όλες τις «μονομερείς και παράνομες» κυρώσεις.

Παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, που δήλωσε ότι μια «ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε μια ανθρωπιστική καταστροφή». Στο περιθώριο Συνόδου της MERCOSUR, που έγινε στα νότια της χώρας του, ο Λούλα εξέφρασε ανησυχία για αυτό που περιέγραψε ως ένα «επικίνδυνο προηγούμενο για τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι «η ήπειρος της Νότιας Αμερικής στοιχειώνεται για άλλη μια φορά από τη στρατιωτική παρουσία μιας εξω-περιφερειακής δύναμης».

Τέλος, «σοβαρή ανησυχία για τις κλιμακούμενες ενέργειες της Ουάσιγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα» εξέφρασε και ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, κατά την οποία «επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της (Μόσχας) προς την ηγεσία και τον λαό της Βενεζουέλας». Αξιωματούχος των ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών ανέφερε χτες ανώνυμα ότι η Ρωσία έχει αρχίσει την απομάκρυνση οικογενειών των διπλωματών της από τη Βενεζουέλα.

Την κατηγορηματική της αντίθεση για την κλιμακούμενη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την αμέριστη αλληλεγγύη της στον λαό της εξέφρασε η κυβέρνηση της Κούβας.