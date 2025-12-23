ΙΣΡΑΗΛ - ΙΡΑΝ

Σχέδια νέας επίθεσης στο Ιράν

Σχέδια για την επόμενη φάση επιθέσεων στο Ιράν καταστρώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσπαθώντας να αξιοποιήσει κάθε κοινό σημείο σύγκλισης με τα συμφέροντα των ΗΠΑ έναντι της Τεχεράνης, ώστε να εξασφαλίσει όχι μόνο τη συναίνεση αλλά και τη συνδρομή της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτόν τον σκοπό ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει στις 29 Δεκέμβρη τον Αμερικανό ηγέτη στην έπαυλη του τελευταίου στο Μαρ αλ Λάγκο της Φλόριντα.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου NBC News, στην ατζέντα της συνάντησης θα συμπεριλαμβάνονται τα επόμενα σχέδια ισραηλινής επιθετικότητας έναντι της Τεχεράνης πέρα από τις επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, που συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση μεγάλου όγκου χιλιάδων τόνων ερειπίων από το Ισραήλ με δικό του κόστος.

Οι πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου ανέφεραν πως ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ για τη συνέχιση της επίθεσης στο Ιράν, με το επιχείρημα ότι «κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος» της Τεχεράνης «συνιστά απειλή» που θα πρέπει να απαντηθεί «με ταχεία δράση».

Τη Δευτέρα πάντως ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαεΐ, σχολιάζοντας εμμέσως αυτές τις πληροφορίες δήλωσε πως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί αμιγώς για την υπεράσπιση της χώρας «και δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση». Κατέληξε δε τονίζοντας: «Οι υποδομές άμυνας του Ιράν έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν τους επιτιθέμενους από τη σκέψη επίθεσης στο Ιράν και δεν συνιστούν θέμα συζήτησης».

Χτες, ιρανικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν την πραγματοποίηση στρατιωτικών γυμνασίων με τη χρήση πυραυλικών συστημάτων σε διάφορες πόλεις της χώρας επικαλούμενα ανώνυμες αξιόπιστες πηγές.