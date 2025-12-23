ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Επεξεργάζεται νέα μέτρα «κατά του μίσους»

Στην προώθηση νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του «αντισημιτισμού, του μίσους και των διακρίσεων» προχωρά η κυβέρνηση της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε και το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, μια βδομάδα περίπου μετά το πολύνεκρο μακελειό σε παραλία του Σίδνεϊ όπου ήταν σε εξέλιξη εβραϊκή εκδήλωση.

Προσερχόμενος εν μέσω αποδοκιμασιών σε εκδήλωση που έγινε στη μνήμη των θυμάτων, ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Αντονι Αλμπανέζι, δήλωσε «συναίσθηση του βάρους της ευθύνης για τις θηριωδίες που διαπράττονται ενώ είμαι πρωθυπουργός», ζητώντας υποστήριξη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να εγκριθούν άμεσα οι νέες διατάξεις, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες (...) Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί».

Από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών, τονίστηκε ότι οι νέες διατάξεις αφορούν την προτεραιότητα για ανάπτυξη «ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πακέτου για να πατάξει τους ανθρώπους που διαδίδουν το μίσος, τον διχασμό και τη ριζοσπαστικοποίηση», συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης «των ποινών για τη ρητορική μίσους που προτρέπει τη βία», διατάξεις άκρως χρήσιμες και για τη στοχοποίηση εργατικών - λαϊκών κινητοποιήσεων που στο πλαίσιο και των διεθνών πολεμικών προετοιμασιών είναι πολύ πιθανό να «φουντώνουν».

Την ίδια στιγμή, οι αρχές υποστηρίζουν ότι προωθούν και τις «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα» - όπως τις περιέγραψε η τοπική κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας - με τις οποίες ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του το ίδιο άτομο θα είναι ...4. Μάλιστα προβλέπονται και εξαιρέσεις, αφού για κατηγορίες αγροτών θα προβλέπεται η δυνατότητα να έχουν στην κατοχή τους μέχρι και δέκα όπλα. Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν πολύ ευρύτερα περιθώρια οπλοχρησίας, ενώ στα αρχεία της τοπικής αστυνομίας υπάρχουν πάνω από 70 άτομα που φέρονται να κατέχουν πάνω από 100 όπλα, με έναν από αυτούς να κατέχει ...298!

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η νέα προτεινόμενη νομοθεσία θα δίνει στην αστυνομία περισσότερες εξουσίες να αφαιρεί καλύμματα προσώπου κατά τις διαδηλώσεις, ενώ η πολιτειακή κυβέρνηση θα απαγορεύσει το σύνθημα «globalise the intifada» - «παγκοσμιοποιήστε την εξέγερση (στο Ισραήλ)» με το επιχείρημα ότι αποτελεί προτροπή σε βία στην κοινότητα.

Ας σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβρη η Αυστραλία ήταν μία από τις χώρες που προχώρησε σε «αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους», δηλώνοντας και με αυτό τον τρόπο «παρών» στις διεργασίες και τα παζάρια για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, διεκδικώντας στενές επαφές και με το αραβικό τμήμα της...