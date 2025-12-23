ΛΙΒΥΗ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Στρατιωτική συμφωνία Πακιστάν με LNA

Προμηθευτή σημαντικών στρατιωτικών εξοπλισμών (μεταξύ των οποίων και μαχητικά αεροσκάφη) βρήκε στο Πακιστάν ο «Εθνικός Λιβυκός Στρατός» (LNA) του Λίβυου στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, όπου έχει και την έδρα της η εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Την είδηση για τη συμφωνία συνεργασίας με τον στρατό του Πακιστάν μετέδωσε την Κυριακή το ενημερωτικό κανάλι του LNA, που τόνισε πως ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός σύναψε σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με το Πακιστάν, το οποίο περιλαμβάνει πωλήσεις όπλων, κοινή εκπαίδευση και παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Οπως ανακοινώθηκε από αυτές τις πηγές, που επικαλέστηκαν δηλώσεις Πακιστανών αξιωματούχων, το Πακιστάν κατέληξε στη συμφωνία για την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4,6 δισ. δολαρίων στον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA), παρά το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ.

Αντίγραφο της συμφωνίας που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters πριν από την οριστικοποίησή της ανέφερε την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών JF-17, που αναπτύχθηκαν από κοινού από το Πακιστάν και την Κίνα, και άλλων 12 εκπαιδευτικών αεροσκαφών Super Mushak, που χρησιμοποιούνται για τη βασική εκπαίδευση των πιλότων.

Πακιστανοί αξιωματούχοι που επιβεβαίωσαν τη συμφωνία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή η συμφωνία είναι ένα «ευαίσθητο» θέμα.

Ας σημειωθεί πως το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με την Τουρκία, ενώ πριν λίγους μήνες υπέγραψε σημαντικό στρατιωτικό σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, μετά την καταλυτική επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, στις 9 Σεπτέμβρη.