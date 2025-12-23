ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Η Ουάσιγκτον διόρισε ειδικό απεσταλμένο... «για να γίνει μέρος των ΗΠΑ»

AFP or licensors

«Σφίγγει» ο κλοιός τωνγύρω από τηστο πλαίσιο του σκληρού ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού με την ΕΕ, τη Ρωσία, την Κίνα κ.ά. στην περιοχή της Αρκτικής.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι ως ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, σημειώνοντας: «Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και βεβαίως του κόσμου».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία - έδαφος της Δανίας με εκτεταμένη αυτονομία - θα πρέπει να προσαρτηθεί στις ΗΠΑ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού. Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί βάση στο νησί, η οποία συνιστά στρατηγική τοποθεσία για αποστολές πυραυλικής άμυνας και επιτήρησης του Διαστήματος, σύμφωνα με τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ.

Ο Τζ. Λάντρι - που θα παραμείνει κυβερνήτης της Λουιζιάνα - ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον διορισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή μου να σας υπηρετώ σε αυτή τη θέση εθελοντή για να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Αντιδράσεις από Δανία και ΕΕ

Η κυβέρνηση της Δανίας αντέδρασε και κάλεσε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο ΥΠΕΞ για να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει εξηγήσεις.

«Είμαι βαθιά θυμωμένος γι' αυτό τον διορισμό, τον οποίο θεωρώ εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να διορίσει ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία αντανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί της Αρκτικής, είχε αναφέρει προηγουμένως σε ανακοίνωσή του.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν επανέλαβαν χθες την αντίθεσή τους στα σχέδια των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, δηλώνοντας πως «δεν μπορείτε να προσαρτήσετε μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα περί διεθνούς ασφάλειας».

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν θα την καταλάβουν», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Η δε πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι «η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την ΕΕ και έναν τομέα στον οποίο επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με συμμάχους και εταίρους», προσθέτοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», κατέληξε.