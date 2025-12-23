Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χτες το μεσημέρι σε εργοστάσιο χημικών του ομίλου Elkem Silicones, κοντά στη Λυών της Γαλλίας.
Σύμφωνα με το δίκτυο lesProgres, η κατάσταση των τριών από τους τέσσερις τραυματίες, χτες το βράδυ, χαρακτηριζόταν «απολύτως επείγουσα».
Εκπρόσωπος της τοπικής νομαρχίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η έκρηξη πιθανώς συνδέεται με διαρροή υδρογόνου.
Η συγκεκριμένη μονάδα απασχολεί 600 άτομα, ενώ υπόκειται στην κατηγορία Seveso, η οποία αφορά μονάδες παραγωγής που υπόκεινται σε αυστηρότερες διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης.
Το δίκτυο BFMTV μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου και ακολούθησε πυρκαγιά σε κτίριο έκτασης 600 τ.μ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν τις 5 μ.μ. Είχαν προηγηθεί οδηγίες των τοπικών αρχών για τους κατοίκους τεσσάρων δήμων γύρω από το εργοστάσιο να μη βγουν από τα σπίτια τους.