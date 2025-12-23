ΓΑΛΛΙΑ

Εκρηξη σε εργοστάσιο χημικών

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χτες το μεσημέρι σε εργοστάσιο χημικών του ομίλου Elkem Silicones, κοντά στη Λυών της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το δίκτυο lesProgres, η κατάσταση των τριών από τους τέσσερις τραυματίες, χτες το βράδυ, χαρακτηριζόταν «απολύτως επείγουσα».

Εκπρόσωπος της τοπικής νομαρχίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η έκρηξη πιθανώς συνδέεται με διαρροή υδρογόνου.

Η συγκεκριμένη μονάδα απασχολεί 600 άτομα, ενώ υπόκειται στην κατηγορία Seveso, η οποία αφορά μονάδες παραγωγής που υπόκεινται σε αυστηρότερες διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης.

Το δίκτυο BFMTV μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου και ακολούθησε πυρκαγιά σε κτίριο έκτασης 600 τ.μ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν τις 5 μ.μ. Είχαν προηγηθεί οδηγίες των τοπικών αρχών για τους κατοίκους τεσσάρων δήμων γύρω από το εργοστάσιο να μη βγουν από τα σπίτια τους.