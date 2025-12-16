ΡΑΜΠΑΤ.- Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές την Κυριακή στην επαρχία Σάφι του Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού, 330 χιλιόμετρα νοτίως της πρωτεύουσας Ραμπάτ. Αλλοι 14 άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά τις πλημμύρες.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Εξι κυανόκρανοι από το Μπαγκλαντές σκοτώθηκαν το Σάββατο 13/12, σε επίθεση drones σε πόλη στο νότιο Σουδάν, που πολιορκείται από παραστρατιωτικές δυνάμεις ενώ χτες ανακοινώθηκε ότι ο Σουδανός Πρόεδρος και επιτελάρχης του σουδανικού στρατού στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν μετέβη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τον διοικητή των παραστρατιωτικών RSF Μοχάμεντ Χ. Ντάγκαλο.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Η νέα μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ιρανικού νομίσματος ριάλ με το αμερικανικό δολάριο (στο ένα δολάριο ίσο με 1.300.000 ριάλ) χτες αύξησε τους φόβους για νέο κύμα ακρίβειας σε κάποια βασικά είδη, κυρίως εισαγόμενα.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ.- Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή, μέσα στην κατοικία τους στη νότια Καλιφόρνια και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου τους κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία. Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο το δίκτυο NBC μετέδωσε ότι το ζευγάρι έχασε τη ζωή του από τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με το περιοδικό «PEOPLE», που επικαλείται «πολλαπλές πηγές», ύποπτος για τους δύο φόνους θεωρείται ο 32χρονος γιος του ζεύγους, Νικ, που υπήρξε τοξικομανής και άστεγος.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Κανένα στοιχείο δεν δημοσιοποίησαν έως χτες οι αμερικανικές αρχές για την ταυτότητα του δράστη της φονικής ένοπλης επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς του Ροντ Αϊλαντ το περασμένο Σάββατο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό άλλων 9, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενα άτομο που είχε συλληφθεί την Κυριακή ως ενεχόμενο ή ύποπτο με την επίθεση αφέθηκε ελεύθερο, καθώς οι νεότερες έρευνες των αρχών φάνηκαν να οδηγούν στα ίχνη άλλου ατόμου.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε προχτές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να μη διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, καθώς κάποια από τα οικονομικά του μέτρα δεν έχουν ακόμη αποφέρει καρπούς, σύμφωνα με συνέντευξή του στη «Wall Street Journal». «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν γνωρίζω πότε θα έρθουν όλα αυτά τα χρήματα», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο του 2026.