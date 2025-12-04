ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ.- Η έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση στην ινδική πρωτεύουσα ευθύνεται για περισσότερα από 200.000 περιστατικά σοβαρών αναπνευστικών ασθενειών μόνο στο διάστημα 2022 - 2024, ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Ινδίας. Ο υφυπουργός Υγείας Πρ. Τζαντχάβ δήλωσε ότι «οι αναλύσεις δείχνουν ότι η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με αύξηση των εισαγωγών στα επείγοντα».

ΑΜΠΟΥΤΖΑ.- Ο Νιγηριανός υπουργός Αμυνας, Μοχ. Μπ. Αμπουμπακάρ, υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων που προκαλεί το κύμα μαζικών απαγωγών από ένοπλους τζιχαντιστές και εγκληματικές οργανώσεις. Το φαινόμενο ανάγκασε τον Νιγηριανό Πρόεδρο να κηρύξει τη χώρα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για λόγους «δημόσιας ασφάλειας».

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Εντείνονται από την αρχή της βδομάδας οι αιματηρές συγκρούσεις στη σουδανική πολιτεία του Βόρειου Κορντοφάν, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας και υπάρχουν άφθονα κοιτάσματα πετρελαίου. Μάχες με τις παραστρατιωτικές RSF ξανάρχισαν στην Μπαμπανούσα, 400 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης Ομπάιντ, που χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο οχυρό του στρατού στην πολιτεία Δυτικό Κορντοφάν. Το Κορντοφάν έχει έκταση σχεδόν ίση με αυτήν της Γαλλίας και αποτελεί πεδίο σφοδρότατων συγκρούσεων, καθώς στην περιοχή βρίσκεται οδικός άξονας στρατηγικής σημασίας που συνδέει την πρωτεύουσα Χαρτούμ με το Νταρφούρ.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΕΪΝΤΕΝ.- Ζήτημα ποιότητας σε πάνελ ατράκτου αεροσκαφών της Airbus τύπου A320 ανακοίνωσε και επίσημα χτες η εταιρεία, τονίζοντας πως το πρόβλημα αφορά 628 αεροπλάνα που περιέχουν εξαρτήματα που είναι είτε πιο παχιά είτε πιο λεπτά από τις προδιαγραφές. Τα 168 από αυτά βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, ενώ τα υπόλοιπα είναι σε στάδια παραγωγής.