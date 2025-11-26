ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε τις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας παράτυπο τον διορισμό της εισαγγελέως Λίντσεϊ Χάλιγκαν, που επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση. Στο μεταξύ η κυβέρνηση Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανακοινώσει πριν το τέλος του 2025 τον διάδοχο του επικεφαλής της Fed, Τζ. Πάουελ, του οποίου η θητεία εκπνέει το Μάιο του 2026.

ΛΙΜΠΡΕΒΙΛ.-- Επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Γκαμπόν, Λιμπρεβίλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μία προσπάθεια να ανανεώσει τις διπλωματικές, οικονομικές και στρατιωτικές διμερείς σχέσεις, μετά την δραστική μείωση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.